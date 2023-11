Tempo stabile su molte regioni, piogge residue al Sud (Video)

Ultime piogge sparse sulle regioni tirreniche, che si attarderanno solo sul Mezzogiorno. Temperature in lieve aumento.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo precipitazioni lungo l’arco alpino con neve fino a quote collinari. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli soleggiati, ancora addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e foschie nella notte in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare e piogge da isolate a sparse. Migliora il pomeriggio con ampie schiarite ed ancora degli addensamenti sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Tra la sera e la notte ampie schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone anche sulla Sicilia, invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni ancora tra Campania, Calabria e Basilicata, stabile sul resto del Sud e sulle Isole con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.