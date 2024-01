AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; nebbia o foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento sulla Toscana. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori. In serata e in nottata nubi in progressivo allontanamento verso meridione, con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con ampi spazi di sereno; nuvolosità persistente solo sulla Sardegna. In serata attese velature in transito su tutti i settori.

Temperature minime in rialzo al sud e sulle regioni di nord-ovest, in calo altrove. Massime stazionarie o in aumento ovunque, salvo una lieve flessione negativa al nord-est.