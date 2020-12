Tempo nuvoloso, cresce l’instabilità (video)

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal clicca qui. è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Previsioni meteo per mercoledì 30 dicembre.

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni del Nord per tutta la giornata ma con fenomeni solo su Liguria, Emilia Romagna e Friuli. Tempo asciutto anche in serata con precipitazioni solo sulla Romagna e neve in Appennino fino a 600-700 metri.

AL CENTRO

Tempo instabile sul Centro per tutta la giornata con nuvolosità irregolare in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale e più intensi sulle regioni tirreniche. Neve in calo fin sotto i 1000 metri dalla sera.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, più intensi su Campania, Basilicata e alta Calabria. Piogge sparse anche nelle ore serali con neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.