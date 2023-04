Domani ancora tempo incerto su molte regioni, con possibili precipitazioni sparse e occasionali nevicate in montagna, anche a quote basse in Abbruzzo.

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta a nord-ovest. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto, con nuvolosità irregolare sui settori Adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento, con isolate precipitazioni su basso Lazio e Abruzzo, nevose oltre i 1000-1200 metri. In serata tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta in transito; neve in calo fin verso i 600-700 metri in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari; isolate piogge sulla Puglia e a nord della Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia centro-orientale, piogge attese anche in Sardegna. In serata tempo in progressivo miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.