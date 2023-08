Tempo fresco e asciutto su tutta la penisola

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

