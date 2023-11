Tempo buono, ma nubi basse e locali foschie (video)

Domani cieli parzialmente nuvolosi, per nubi basse e foschie, locali piovaschi solo nelle aree interne. Temperature in lieve rialzo.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con banchi di nebbia, foschie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, con qualche addensamento al Nord-Est e nebbie e foschie di nuovo in formazione in Pianura Padana, sereno altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa e locali foschie anche dense, specie nelle vallate interne. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite con maggiori addensamenti in Abruzzo, dove non sono esclusi locali piovaschi. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste. Al pomeriggio locali piovaschi nelle zone interne tra Campania e Molise, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta presenza di nuvolosità bassa e foschie.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.