Tempo ancora instabile domani, poi migliora un po’ ovunque. Più freddo (video)

Il maltempo si attarda sulle regioni centrali e meridionali domani, poi si va verso un rapido miglioramento. Minime in picchiata.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve a quote collinari, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a quote basso-collinari, migliora altrove. In serata tempo più stabile ovunque con nuvolosità e ampie schiarite

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, neve fino a 500-800 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali anche intensi sulle regioni Peninsulari e neve fino a 500-700 metri. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e quota neve in calo. Migliora nella notte.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia