Teleselling, nel DL Fiscale chiesta norma equa fra TLC ed energetici

Oggi in primo piano una forte asimmetria normativa fra operatori TLC ed energetici.

Mentre per gli operatori TLC è vietato chiamare via call center i clienti per proporre contratti energetici (luce e gas) gli energetici possono tranquillamente chiamare e proporre abbonamenti Tlc e in fibra. Presentato un emendamento al DL Fiscale per rendere equo il divieto di teleselling.

E poi una curiosità dagli Usa: Radiant Mobile, la rete “senza porno” e contenuti LGBT: negli Usa debutta il telefono per cristiani.

Infine, dall’Italia arriva un algoritmo che si ispira al nostro cervello per rendere più potenti i computer quantistici. Lo studio.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz