“La piattaforma nazionale di Telemedicina sarà attiva tra dicembre e gli inizi di gennaio prossimo e interagirà con le 21 piattaforme regionali”, ha detto a Key4biz Giuseppe Sajeva, Director of PNT Special Projects di Engineering, la società guidata da Maximo Ibarra, che gestisce la progettazione e realizzazione in RTI con Almaviva della Piattaforma Nazionale per la Telemedicina (PNT), l’infrastruttura tecnologica che dovrà governare il decollo delle prestazioni sanitarie online: Televisita, Teleconsulto, Teleassistenza, Telemonitoraggio. Sajeva è intervenuto in occasione della giornata di Alta Formazione “Telemedicina e PNRR: dalla progettazione alla realizzazione” di Assinter Academy presso la Rome Business School.

Ecco le videointerviste anche a: M. Cammarota (Assinter), G. Siccardi (AGENAS), M. Mangia (Rome Business School), M. Moruzzi (Assinter Academy) e Massimo Di Gennaro (SORESA).

Telemedicina, Regioni approvano la ripartizione delle risorse PNRR

In sede di Conferenza-Stato-Regioni è stato dato il via libera al decreto che prevede investimenti per 750 milioni per la Telemedicina per raggiunge nell’erogazione dei servizi almeno 200mila persone.

Le Regioni e le Province autonome hanno già adottato dei Piani Operativi che definiscono il proprio fabbisogno di servizi minimi di telemedicina e quindi il numero delle persone da assistere.

Ad Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, andranno 50 milioni in qualità di soggetto attuatore dell’investimento e alle Regioni e alle Province autonome saranno stanziate risorse per 432.049.248 da ripartire in base al fabbisogno dei servizi minimi di telemedicina, vincolate all’acquisto sulla base delle gare fatte dalle Regioni capofila (Lombardia per servizi minimi di telemedicina e Puglia per postazioni di lavoro) riferite ai fabbisogni.

