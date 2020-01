Telemarketing, verso lo stop alle chiamate indesiderate sui cellulari

Dovranno passare ancora mesi per l’avvio ufficiale della nuova disciplina. In attesa, consigliamo l’opzione ‘blocca contatto’, è l’ultima voce visibile in basso nella schermata delle telefonate ricevute.

Anche gli utenti dei cellulari potranno chiedere lo stop delle telefonate di marketing indesiderate. Lo prevede un regolamento della Presidenza del Consiglio e del ministero dello Sviluppo economico (MiSe), che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di venerdì per l’esame preliminare, scrive il Sole24Ore. La legge che allarga il registro delle opposizioni al mobile è pronta da due anni, da dicembre 2017, ma ancora i consumatori attendono l’approvazione dei decreti ad hoc.

Telemarketing, come chiedere lo stop delle telefonate sui cellulari

Una volta in vigore la nuova disciplina del telemarketing, come i consumatori potranno chiedere di non ricevere più le chiamate moleste dai call center?

Dovranno richiedere l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, gestito oggi dalla Fondazione Ugo Bordoni, e potranno farlo in due modalità, previste al momento dalla bozza di regolamento su cui sta lavorando il Governo.

Chiamare dalla linea telefonica per cui si richiede l’operazione il numero verde 800 265 265

Oppure via web compilando un modulo simile a questo

Ma per l’iscrizione di più numeri intestati alla stessa persona o società, la richiesta potrà avvenire solo via web.

Quando il nuovo Registro pubblico delle opposizioni?

Per toccare con mano questa bella novità i consumatori dovranno ancora aspettare mesi. Non prima del primo dicembre 2020, è l’indicazione contenuta nella bozza del regolamento perché sia operativo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni. Ad oggi possono iscriversi solo chi è intestatario di un’utenza telefonica fissa il cui numero è presente sugli elenchi telefonici.

È, oggettivamente, anacronistico.

Perché occorre attendere ancora?

Dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, si terranno gli incontri con operatori e associazioni dei consumatori e poi la predisposizione delle modalità tecniche di funzionamento.

Una volta operativo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, i call center saranno obbligati a consultarlo prima di effettuare telefonate di telemarketing per vedere se la persona o la società che si sta chiamando ha richiesto lo stop alle telefonate per il cellulare o per il telefono fisso oppure per entrambi.

E questa non è l’unica novità per gli operatori contenuta nella bozza del regolamento. Per consultare il Registro pubblico delle opposizioni dovranno anche pagare un importo annuale al MiSe oppure a un gestore che verrà eventualmente scelto con gara pubblica. Il gestore sarà sottoposto a vigilanza sia del ministero sia del Garante della privacy.

Telemarketing solo da prefissi ‘0843’ e ‘0844’

Infine i call center che effettuano telefonate per ricerche di mercato o telemarketing dovranno usare i prefissi ‘0843’ e ‘0844’.

Telemarketing molesto, come evitarlo sull’iPhone

In attesa che la nuova disciplina entri in vigore, consigliamo l’opzione ‘blocca contatto’ disponibile sia su iPhone sia su smartphone Android: è l’ultima voce visibile in basso nella schermata delle telefonate ricevute.

Su iPhone

Su smartphone con Android