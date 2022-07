Telemarketing selvaggio, il nuovo registro al via

La giornata in tre notizie.

Telemarketing selvaggio, al via domani le iscrizioni al nuovo registro delle opposizioni allargato alle numerazioni mobili. Ma per il Codacons i call center con sede all’estero e quelli non iscritti negli elenchi continueranno a tempestarci di chiamate.

Amazon Prime aumenta i prezzi del 40%, da 36 euro a 49,90 euro all’anno. Il Codacons chiede di congelare la misura.

Stoccaggio gas, in Italia superato il 70%. Il nostro Paese potrà ridurre i consumi di gas del prossimo inverno al 7%, in deroga alla proposta della Commissione di tagliarli del 15% per la sicurezza energetica del continente.

