Telemarketing selvaggio, attiva piattaforma di segnalazione

Da gennaio 2026 è attiva SegnalaODM, la piattaforma dell’Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling che consente agli utenti di segnalare eventuali violazioni da parte degli operatori aderenti.
L’attivazione della piattaforma rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione del Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling approvato dal Garante privacy nel 2024 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb n. 9993890).
Prima di inviare una segnalazione all’Organismo di Monitoraggio, l’utente deve contattare l’operatore interessato. In caso di mancata o inadeguata risposta, e qualora il comportamento risulti riconducibile a una violazione del Codice di Condotta, sarà possibile procedere con la segnalazione tramite la piattaforma.
Per effettuare una segnalazione è necessario registrarsi al seguente link:
https://segnalaodmtelemarketing.it/homepage
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Organismo di Monitoraggio:
https://www.odmtelemarketing.it