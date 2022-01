Il Garante Privacy Pasquale Stanzione: "Apprezziamo che siano state accolte le nostre indicazioni per offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate". Ora si attende l'ok del governo al nuovo registro pubblico delle opposizioni al quale possono iscriversi anche i cellulari.

Il telemarketing selvaggio sui telefoni fissi e sui cellulari sarà fortemente limitato. Dopo l’ok del Garante Privacy ora manca solo l’approvazione del governo nel corso di uno dei prossimi consigli dei ministri. Così prenderà vita, dopo 4 anni dalla legge che lo prevede, il nuovo registro pubblico delle opposizioni. I vantaggi per i consumatori sono diversi:

l’iscrizione anche dei numeri di telefonia mobile e dei numeri di rete fissa, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici, al registro pubblico delle opposizioni e bloccare così le telefonate commerciali moleste che invadono la nostra privacy e ci disturbano ogni giorno. Solo dopo l’iscrizione possiamo aspettarci lo stop alle telefonate indesiderate.

È possibile richiedere di non ricevere più telefonate sia da call center (operatore umano) sia quelle registrate (automatizzate), modalità di contatto che sino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente. L’iscrizione al Rpo comporterà, tra l’altro la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così da evitare il perdurare di eventuali abusi.

Stanzione (Garante Privacy): “Accolte le nostre indicazioni”

“Apprezziamo il fatto che siano state accolte le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate – ha affermato il Presidente del Garante Pasquale Stanzione. La modifica normativa apportata con il ‘decreto capienze’ e questo nuovo regolamento attuativo, pur assicurando ampio spazio alla concorrenza e all’iniziativa commerciale, offrono tutela ai cittadini rispetto a un fenomeno, quale quello del telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili.”

Ad oggi chi può iscriversi al registro pubblico delle opposizioni per non ricevere più le telefonate di commerciali indesiderate? Possono farlo solo gli utenti che hanno dato il consenso alla pubblicazione del numero del telefono della linea fissa negli elenchi telefonici pubblici. Una forte limitazione.