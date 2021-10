Oggi apriamo con la nostra inchiesta che svela i motivi del ritardo per il quale il Governo non procede all’adozione del regolamento che riforma il registro pubblico delle opposizioni per bloccare le telefonate commerciali moleste che invadono la nostra privacy e ci disturbano ogni giorno.

Poi l’intervento del ministro Roberto Cingolani: “Transizione ecologica durerà almeno 10 anni”. Domani riparte l’ecobonus auto.

Infine, da non perdere “Il paradigma della sostenibilità nel digital divide”, il 29 ottobre alle ore 15 il nostro nuovo executive webinar.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Telemarketing selvaggio, perché riceviamo telefonate indesiderate

di Paolo Anastasio e Luigi Garofalo

Telemarketing, perché riceviamo telefonate indesiderate a quasi 4 anni da legge che le vieta. Il nuovo regolamento rischia di morire.Leggi l’articolo

Plastica: riciclo globale varrà 47 miliardi di dollari entro il 2026

di Flavio Fabbri

Bando da 27 milioni di euro in Italia per contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso gli eco-compattatori..Leggi l’articolo

Cingolani: “Transizione ecologica durerà almeno 10 anni”

di Flavio Fabbri

Il ministro della Transizione ecologica traccia la strada: “70% di energia elettrica generata dalle rinnovabili entro il 2030”.Leggi l’articolo

“Il paradigma della sostenibilità nel digital divide”, il webinar il 29 ottobre

di Redazione Key4biz

Tema del webinar: “Il ruolo portante delle soluzioni wireless per colmare i problemi di copertura di rete fissa nelle aree bianche”.Leggi l’articolo

Sicurezza nazionale, Irideos rischia di finire nella galassia di Zuckerberg

di Luigi Garofalo

Interrogazione del senatore Antonio Saccone (Fi) ai ministri Franco e Giorgetti: “Opporsi alla vendita ed esercitare la golden share”.Leggi l’articolo

Dati servizi segreti UK nel cloud di Amazon. A rischio sicurezza nazionale

di Flavio Fabbri

Contratto da un miliardo di sterline: così le informazioni e i documenti più sensibili del Regno Unito finirebbero nel cloud di Amazon.Leggi l’articolo

5G, vantaggi connettività per la decarbonizzazione. Scarica il report

di Paolo Anastasio

Nuovo report del MIT in collaborazione con Ericsson analizza l’impatto positivo della connettività nel processo di decarbonizzazione.Leggi l’articolo

Tecnologie pulite, secondo bando UE da 1,5 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

Il Fondo per l’Innovazione finanzierà progetti per lo sviluppo di tecnologie green per le energie rinnovabili e le industrie più energivore.Leggi l’articolo

Uncem rilancia la mappatura delle aree dove non prende il cellulare

di Paolo Anastasio

C’è tempo fino al 20 novembre per segnalare zone dove non ci sono tacche. Obiettivo ottenere investimenti europei e PNRR per chiudere il gap.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. In ricordo di Alessandro Rovinetti (1942-2021)

di Giorgio Pacifici

Civil Servant con la missione di formare una Repubblica di cittadini informati, consapevoli e partecipativi.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista live a Paola Caporossi (pres. Fondazione Etica)

di Redazione Key4biz

Domani alle 15 intervista live a Paola Caporossi, presidente Fondazione Etica. Tema della puntata: “Rating pubblico: come misurare e valutare le P.A.”Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

La fibra antisismica di Open Fiber, il racconto del lancio ad Ascoli Piceno (videoreportage)

Guarda Video