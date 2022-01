Telemarketing, nuovo registro delle opposizioni al rush finale

Pare che tra fine mese e inizio del prossimo il Cdm approverà in via definitiva il regolamento del nuovo RPO, acronimo che indica il nuovo registro delle opposizioni che apre agli smartphone la possibilità di diniego del telemarketing indesiderato.

L’annuncio del vice ministro Pichetto Fratin

Il vice ministro del MiSE Gilberto Pichetto Fratin l’ha annunciato ieri nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. E quindi a questo punto non resta altro che attendere l’ufficialità e l’entrata in vigore del nuovo registro.

Il percorso per nuovo il Registro delle opposizioni per bloccare le chiamate commerciali indesiderate anche sulle utenze di telefonia mobile “è a oggi completato e permette di dire che per fine gennaio o inizio febbraio, più probabilmente fine gennaio, potrà esserci la deliberazione di approvazione”. L’ha dichiarato il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. “La proposta regolamentare è stata già concordata per ricevere i pareri e poi procedere alla trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e poi al presidente della Repubblica”.

Il nuovo regolamento contro il telemarketing selvaggio, che estende l’accesso al registro delle opposizioni alla telefonia mobile, è pronto ormai da quasi quattro anni.

Ottima notizia per i #consumatori: tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento su Registro delle opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile. Lo ha detto in audizione il viceministro MISE @GPichetto rispondendo a una mia domanda. — Simone Baldelli (@simonebaldelli) January 11, 2022

