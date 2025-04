Telemarketing, in arrivo filtro anti-spoofing

16 aprile 2025. Telemarketing, Capitanio (Agcom): in arrivo filtro anti-spoofing. Agcom presenta al ministro Urso una nuova soluzione tecnica per bloccare le chiamate con numeri falsificati, contrastando il telemarketing aggressivo. Longi (FdI): proposta di legge contro lo spoofing e per rafforzare il Registro Opposizioni. Il deputato FdI annuncia una proposta normativa per tutelare i cittadini da chiamate moleste e rafforzare gli strumenti esistenti. TIM: Poste sale al 24,8% ma non entra nel CdA. Poste Italiane diventa primo azionista di TIM ma resta fuori dal consiglio. Nessuna conseguenza per eventuali intese con Iliad.

