Stando ai rumors riportati dal Canale Telegram Geeks, infatti, sarebbe stata in arrivo la possibilità per le Group Chats pubbliche di «geolocalizzarsi», di registrare e mostrare il loro luogo di riferimento.

Telegram «Breaking News»: non una, ma ben due le notizie «calde» diffusesi in rete negli ultimi giorni, dicevamo la scorsa settimana nell’ultima puntata della nostra Guida a Telegram. I temi? Geolocalizzazione per le Chat di Gruppo e criptomonete.

Di queste ultime si era ampiamente parlato qui, appunto. Allo stesso modo, avevamo riportato le notizie allora presenti sulla prima, nuova feature in questione: la Geolocalizzazione per le Chat di Gruppo. Stando ai rumors riportati dal Canale Telegram Geeks, infatti, sarebbe stata in arrivo la possibilità per le Group Chats pubbliche di «geolocalizzarsi», di registrare e mostrare il loro luogo di riferimento. In questo modo, si sarebbe reso possibile per gli interessati trovare Chat di Gruppo vicine alla propria location, così da facilitare gli scambi e i confronti anche offline e non solo online, e magari trovare gruppi di discussione maggiormente interessanti proprio perché, in comune, ci sarebbe stata anche la zona in cui ci si trova. La geolocalizzazione, insomma, così importante per tanti social network, sarebbe entrata in questo modo a caratterizzare uno dei soggetti principali che fanno parte del mondo Telegram quali, appunto, le Chat di Gruppo.

Ebbene, proprio questa caratteristica è stata confermata qualche giorno fa dall’ultimo update di Telegram alla versione 5.8. Si tratta, comunque, di solo una tra le news principali della release. Andiamo dunque con ordine.

«Chat basate sulla posizione, aggiunta di contatti senza numeri di telefono e altro»: questo il titolo dell’articolo che, sul blog di Telegram, riepiloga le novità principali. Anzitutto, grande spazio come e più di sempre viene dato all’aspetto privacy: «Nell’aggiornamento precedente», si legge, «abbiamo migliorato le impostazioni sulla privacy e aggiunto un modo per controllare chi può vedere il tuo numero di telefono. Oggi renderemo più facile lo scambio d’informazioni di contatto su Telegram». Tutte le nuove chat hanno ora un pulsante «Aggiungi ai contatti» nella parte superiore. Ciò ti consente di aggiungere rapidamente chiunque t’invii messaggi ai tuoi contatti di Telegram, anche se non conosci ancora il loro numero di telefono. Se preferisci che siano scomparsi, il pulsante «Blocca» è proprio accanto.

Un’altra interessante novità riguarda la modalità di aggiunta rapida di contatti in base alla posizione: ora puoi infatti aggiungere persone nelle vicinanze con un clic. «Hai mai strapazzato i biglietti da visita a una festa in spiaggia?», dicono come sempre scherzosi sul blog. «Hai mai fatto cadere il telefono di qualcuno in piscina mentre dicevi “Lasciami digitare il mio numero per te”? Non preoccuparti più». Ora, infatti, basta aprire «Contatti > Aggiungi persone nelle vicinanze» per scambiare rapidamente le informazioni di contatto con gli utenti di Telegram che si trovano accanto a te (e avere anche questa sezione aperta). Questa funzione è particolarmente utile quando più persone s’incontrano insieme.

Arrivano poi, come anticipato all’inizio, le Chat basate sulla posizione. «La nuova sezione Persone nelle vicinanze mostra anche Gruppi nelle vicinanze – le chat di gruppo basate sulla posizione sono aperte a chiunque si unisca». Come fare per utilizzarle al meglio? Tocca «Crea un gruppo locale» per unire persone vicine, come «il tuo dormitorio o condominio», scrivono ironici sul blog. «Quest’aggiornamento apre un nuovo mondo di chat di gruppo basate sulla posizione per qualsiasi cosa, dalle conferenze, ai festival, agli stadi, ai campus, alle chat con persone che frequentano lo stesso bar».

Altra novità, puoi trasferire chat di gruppo. «Se ti stanchi di amministrare il tuo gruppo, puoi trasferire quest’onere a un altro amministratore», affermano. Telegram ora supporta il trasferimento dei diritti di proprietà da qualsiasi gruppo e canale ad altri utenti. Puoi concedere i diritti amministrativi completi alla persona prescelta per visualizzare il pulsante «Trasferisci proprietà». Si tratta di una novità non piccola per gli amministratori di gruppi e canali. Finora, infatti, il destino di un canale erastrettamente legato all’account del suo creatore: se per qualche motivo tale account diventava inaccessibile, veniva cancellato (o peggio), determinate azioni risultavano limitate per gli altri amministratori. Con la cessione diretta della proprietà del canale (o di un gruppo), il formato stesso fa un salto di qualità: da attività personale un canale (o un gruppo) può diventare un’attività appaltabile, come lo sono oggi le pagine Facebook, ad una persona fisica o ad un’agenzia. Per attuare il trasferimento, basterà accedere al profilo dell’amministratore cui si desidera cedere la proprietà e garantirgli tutti i permessi: in questo modo apparirà la voce «Trasferisci proprietà canale/gruppo», su cui cliccare per completare il trasferimento.

Anche le eccezioni di notifica sono diventate più potenti. Ora puoi alternare le anteprime dei messaggi per le chat specifiche. Se hai molte eccezioni, usa Cerca per trovare la chat giusta o «Cancella tutto» per tornare immediatamente al punto di partenza.

Novità anche per le scorciatoie Siri. «I proprietari di dispositivi iOS ora possono utilizzare le scorciatoie Siri per aprire chat con persone». Sono state anche rinnovate le impostazioni di Aspetto su iOS in modo che sia più facile vedere quali saranno i diversi temi prima ancora di applicarli».