Ma resta un dubbio: Durov sapeva del mandato di arresto, perché è atterrato in Francia? Cerca solo pubblicità per le nuove funzionalità di Telegram?

Pavel Durov, il fondatore e Ceo di Telegram, 39 anni, è stato arrestato ieri intorno alle 20:00 mentre scendeva dal suo jet privato all’aeroporto di Le Bourget, a Parigi. Lo riferisce l’emittente transalpina Tf1. Durov, franco-russo, 39 anni, stava arrivando dall’Azerbaigian, accompagnato dalla sua guardia del corpo e da una donna, quando è stato raggiunto dai gendarmi della GTA (Air Transport Gendarmerie). Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di perquisizione dalla direzione nazionale della polizia giudiziaria francese emesso sulla base di un’indagine preliminare.

L’accusa

La magistratura ritiene che su Telegram la mancanza di moderazione, di cooperazione con le forze dell’ordine e gli strumenti offerti (numero usa e getta, scambio di criptovalute, ecc.) rendano la piattaforma complice delle attività illegali che vi si svolgono.

Durov ha sempre dichiarato che non è responsabile dei contenuti che pubblicano gli altri su Telegram

Durov ha sempre dichiarato che lui non è responsabile dei contenuti che pubblicano gli altri proprio per il principio di base che la sua piattaforma rispetta la privacy. Accettando il principio di fondo, il minimo che gli veniva richiesto era almeno di agire sulla base di una segnalazione, ma niente.

Il Telegram crittografato, con quasi un miliardo di utenti, è particolarmente influente in Russia, Ucraina e nelle repubbliche dell’ex Unione Sovietica.

Durov oggi dovrebbe comparire di fronte al giudice

L’esecuzione del mandato era subordinata alla presenza di Durov sul territorio francese. “Ha commesso un errore stasera. Non sappiamo perché… Era solo una tappa? In ogni caso è stato preso!”, confida a Tf1 una fonte vicina alle indagini. Durov aveva infatti evitato il più possibile di recarsi in Europa, dove la sua azienda è nel mirino, e aveva l’abitudine di viaggiare negli Emirati, nei paesi dell’ex Unione Sovietica o in Sud America. Durov dovrebbe comparire di fronte a un giudice prima di un possibile rinvio a giudizio oggi per una moltitudine di reati dal terrorismo, al traffico di stupefacenti.

Resta un dubbio. Durov sapeva del mandato di arresto, perché è atterrato in Francia? Cerca solo pubblicità per le nuove funzionalità di Telegram?

Perché Durov è atterrato in Francia pur sapendo del mandato di arresto? Potrebbe cercare solo pubblicità per le nuove funzionalità di Telegram? Di recente, ha infatti introdotto sulla piattaforma un nuovo browser in-app che supporta più schede e rende il Web3 disponibile a quasi un miliardo di utenti, uno store per le mini app, un nuovo tipo di mini app, la possibilità di regalare le stelle agli amici, un widget meteo per le storie e molto altro.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: “La comunità internazionale ora ne chiederà il rilascio o “si morderà la lingua”

Le autorità russe ora stanno lavorando sull’arresto del fondatore di Telegram Pavel Durov, cittadino franco-russo, ricordando che nel 2018 alcune ong occidentali condannarono la sentenza della corte russa di bloccare il servizio. Sulla vicenda è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che si chiede se la comunità internazionale ora ne chiederà il rilascio o “si morderà la lingua”.

“Ci furono all’epoca lamentele sulla legalità di Telegram da parte di molti Paesi per i parametri tecnici del suo sistema di crittografia”, ha detto Zacharova secondo quanto riportato dalla Tass, sottolineando che Durov è rimasto libero e ha continuato a sviluppare durante quel periodo il suo sistema di messaggistica. La portavoce del ministero degli Esteri ha detto che l’ambasciata russa a Parigi “ha immediatamente iniziato a lavorare” sulla vicenda, “come dovrebbe fare sempre quando arrivano informazioni sull’arresto di un cittadino russo in un altro Paese”, sebbene i rappresentanti dell’imprenditore non abbiano presentato alcuna domanda.

Il parlamentare russo Vladislav Davankov ha esortato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ad agire, sospettando motivazioni politiche. Ha anche avvertito – riporta ancora la Tass – che l’arresto di Durov potrebbe mettere in pericolo i dati degli utenti di Telegram e ha chiesto sforzi diplomatici con le autorità francesi.

Durov ha lasciato la Russia nel 2014 e ha più cittadinanze. Il suo patrimonio netto è di circa 15 miliardi di dollari. Telegram ha 900 milioni di utenti mensili.

