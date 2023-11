Telefonica lancia un’Opa da 2 miliardi sulla sua filiale tedesca

Telefonica ha lanciato un’Opa sulla sua filiale in Germania per rilevare il 28,5% che ancora non detiene. Il prezzo per azione è 2,35 euro per un totale di 2 miliardi.

“L’Offerta rafforza la strategia di Telefónica di concentrarsi sulle sue aree geografiche principali (Spagna, Brasile, Germania e Regno Unito) e il suo forte impegno nei confronti del mercato tedesco, che rappresenta uno dei mercati delle telecomunicazioni più attraenti e stabili in Europa”, si legge nel comunicato stampa di accompagnamento. “L’Offerta sostiene inoltre gli sforzi di Telefónica volti a semplificare la struttura del gruppo”.

È probabile che questi sforzi vengano chiariti più avanti questa settimana, quando Telefónica dovrebbe annunciare il suo nuovo piano strategico. “Focalizzata sul cliente e sulla creazione di valore per gli azionisti, e con la tecnologia come fattore decisivo per comprendere e connettersi meglio con il mondo, Telefónica sta preparando il suo piano 2023-2026 con un modello di eccellenza operativa basato su tre pilastri: crescita, redditività e sostenibilità”, disse all’epoca l’amministratore delegato José María Álvarez-Pallete.

Una svolta interessante in tutto questo è che Telefónica sta cercando di rilevare interamente una delle sue filiali in un momento in cui il gruppo saudita STC sta prendendo una quota del 10% dell’intero gruppo. Questa mossa ha allarmato lo Stato spagnolo a tal punto che recentemente ha affermato che potrebbe acquistare una sua quota solo per garantire la proprietà spagnola di questa “società strategica”.

