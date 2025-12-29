Bloccate 4 milioni di telefonate truffa al giorno sui nostri telefonini. È un numero impressionante che ci fa esultare! Grazie al filtro anti-spoofing, voluto da Agcom e realizzato con la collaborazione tra gli operatori che instradano il traffico dalle direttrici internazionali e gli operatori di rete mobile, le telefonate truffe dall’estero ma camuffate con un numero italiano (da qui il termine “spoofing”) hanno subìto una sonora batosta. E ce ne stiamo accorgendo ogni giorno: meno telefonate di questo tipo significa meno probabilità di essere vittima di truffe informatiche.

Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom: “Ottimi risultati, ma il contrasto al fenomeno è progressivo e complesso, perché gestito da associazioni criminali”

Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom, ha così commentato a Key4Biz i risultati raggiunti: “I risultati sono incoraggianti, ma come abbiamo sempre detto, il contrasto a questo fenomeno, che è gestito prevalentemente da associazioni criminali, è progressivo e complesso, quindi non siamo ancora arrivati alla soluzione definitiva, ma abbiamo raggiunto ottimi risultati. Oltre agli strumenti di blocco e alle nuove numerazioni a cui sta lavorando l’Autorità, è fondamentale l’educazione civica digitale per tutta la popolazione per imparare a riconoscere le proposte commerciali lecite dalle truffe, che al momento sono prevalenti”.

Telefonate truffe dall’estero, nei primi 11 giorni bloccate 49,3 milioni di chiamate illecite da numerazioni mobili

I dati raccolti da Agcom nel primo periodo di applicazione confermano l’efficacia dell’intervento:

tra il 19 e il 30 novembre sono state bloccate circa 49,3 milioni di chiamate illecite da numerazioni mobili italiane.

di chiamate illecite da numerazioni mobili italiane. Sono 4,1 milioni al giorno, pari a circa il 56% del totale delle chiamate da rete mobile con numero italiano (88,3 milioni circa).

In questo modo si completa la misura avviata il 19 agosto scorso, quando è stato introdotto il blocco delle chiamate internazionali con numeri fissi italiani. In questo caso, le chiamate provenienti dall’estero con numerazione di rete fissa bloccate sono circa 10 milioni.

L’analisi dinamica dei dati evidenzia con chiarezza l’impatto del filtro

Nei giorni immediatamente successivi all’attivazione del blocco sui numeri mobili, il numero di chiamate con CLI di rete mobile italiano provenienti dall’estero si è ridotto drasticamente.

Dall’analisi del traffico internazionale emerge, inoltre, che la diminuzione di tentativi di chiamate provenienti da numeri mobili italiani contraffatti si è accompagnata a uno spostamento delle attività illegali di teleselling verso numerazioni con prefisso estero.

Ciò rappresenta un chiaro segnale di ripiego da parte delle attività illecite, che, non potendo aggirare il blocco, tentano di utilizzare numerazioni non filtrate, sebbene facilmente riconoscibili dagli utenti.

Telefonate truffe dall’estero, dal 19 agosto 2025 bloccate 10 milioni di chiamate illecite da numeri fissi italiani

Si conferma, inoltre, l’efficacia del filtro relativo alle chiamate internazionali da numeri fissi italiani, introdotto il 19 agosto. La percentuale di chiamate bloccate si è stabilizzata su valori di circa il 2% del totale, registrando una netta riduzione rispetto alla fase iniziale, quando era stato rilevato un picco prossimo al 9%.

I residui casi di spoofing con numerazioni italiane, opportunamente segnalati all’Autorità, sono attualmente oggetto di vigilanza per l’individuazione dei soggetti responsabili, i quali non possono più nascondersi dietro l’irrintracciabilità derivante dall’utilizzo di un operatore estero.

