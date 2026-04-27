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Telecomunicazioni, il meeting informale dei ministri Ue il 29 e 30 aprile a Nicosia
L'incontro

Telecomunicazioni, il meeting informale dei ministri Ue il 29 e 30 aprile a Nicosia

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Telecomunicazioni, il meeting informale dei ministri Ue il 29 e 30 aprile a Nicosia Telecoms

Fissato per il 29 e il 30 aprile l’incontro informale dei ministri delle telecomunicazioni dell'UE. L'evento si terrà a Nicosia.

Fissato per il 29 e il 30 aprile l’incontro informale dei ministri delle telecomunicazioni dell’UE.

L’evento è organizzato dalla presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’UE e si terrà a Nicosia.

Temi principali dell’agenda 

L’incontro si concentra sulle sfide digitali e sulla sicurezza della rete europea: 

  • Intelligenza Artificiale affidabile: Strategie per accelerare l’adozione diffusa e sicura dell’IA in tutta l’Unione Europea.
  • Tutela dei minori online: Dibattito su misure e salvaguardie per garantire la sicurezza dei bambini nel mondo digitale.
  • Infrastrutture critiche: Rafforzamento della resilienza collettiva e protezione delle reti europee di fronte alle nuove sfide geopolitiche. 

 Note organizzative

  • L’incontro era originariamente programmato per il 23-24 marzo, ma è stato posticipato a causa di valutazioni sulla sicurezza a Cipro.
  • Essendo un vertice informale, non verranno adottate conclusioni vincolanti del Consiglio, ma servirà a delineare le future politiche digitali comuni.
  • Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sulla pagina ufficiale del Consiglio dell’Unione Europea

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L'autore

Paolo Anastasio

Paolo Anastasio

Giornalista e Content Manager, Key4biz

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