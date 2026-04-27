Fissato per il 29 e il 30 aprile l’incontro informale dei ministri delle telecomunicazioni dell’UE.
L’evento è organizzato dalla presidenza di turno cipriota del Consiglio dell’UE e si terrà a Nicosia.
Temi principali dell’agenda
L’incontro si concentra sulle sfide digitali e sulla sicurezza della rete europea:
- Intelligenza Artificiale affidabile: Strategie per accelerare l’adozione diffusa e sicura dell’IA in tutta l’Unione Europea.
- Tutela dei minori online: Dibattito su misure e salvaguardie per garantire la sicurezza dei bambini nel mondo digitale.
- Infrastrutture critiche: Rafforzamento della resilienza collettiva e protezione delle reti europee di fronte alle nuove sfide geopolitiche.
Note organizzative
- L’incontro era originariamente programmato per il 23-24 marzo, ma è stato posticipato a causa di valutazioni sulla sicurezza a Cipro.
- Essendo un vertice informale, non verranno adottate conclusioni vincolanti del Consiglio, ma servirà a delineare le future politiche digitali comuni.
- Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sulla pagina ufficiale del Consiglio dell’Unione Europea.