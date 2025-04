Come rilanciare il settore delle Telecomunicazioni, asset fondamentale per l’economia e abilitatore delle rivoluzioni tecnologiche in corso? I possibili scenari evolutivi dell’ecosistema delle TLC in Italia e in Europa saranno illustrati durante la Conferenza internazionale “Telecommunications of the Future”, che si terrà a Roma il 9 aprile, presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/A.

Alla Conferenza, promossa dal CNIT e organizzata dal Gruppo editoriale Supercom, parteciperanno, tra gli altri:

Alessio Butti, Sottosegretario per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Alessandra Gallone, Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, Giacomo Lasorella, Presidente Agcom, Robert Mourik, Presidente BEREC, Diego Galli, DG INWIT, Giuseppe Gola, AD Open Fiber, Pietro Labriola, AD TIM, Benedetto Levi, AD iliad Italia, Federico Protto, AD Cellnex Italia, Walter Renna, AD Fastweb + Vodafone, Salvatore Deidda, Presidente Commissione TLC alla Camera dei Deputati, Luca Avarello, DG Roma Servizi per la Mobilità, e Michele Gamberini, AD Smart City Roma.

Il Convegno si basa anche sull’esperienza maturata nell’ambito degli eventi 5G Italy che hanno riscosso dal 2018 un notevole successo posizionando la Conferenza come punto di riferimento delle Telecomunicazioni in Italia.

Nel corso della Conferenza saranno presentati i risultati ottenuti nel PNRR PE-RESTART, il più importante programma di ricerca e sviluppo pubblico mai realizzato in Italia nel settore delle Telecomunicazioni finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR.

CNIT

CNIT è il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, ente non-profit riconosciuto dal MIUR. Il CNIT svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT: consorzia 42 università pubbliche, dispone di 7 Laboratori Nazionali con oltre 100 ricercatori e a esso afferiscono oltre 1.300 professori e ricercatori.

