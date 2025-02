Telco, come AI e cloud le stanno cambiando

Intelligenza Artificiale e Cloud al top degli investimenti delle Telco. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da IBM Institute for Business Value in collaborazione con la GSMA Intelligence su un campione di 750 operatori Tlc, fra cui Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Telstra, Verizon, e Vodafone, secondo cui l’introduzione di AI e Cloud nelle loro reti porta notevoli benefici in termini di performance, scalabilità, risparmi e opportunità di monetizzare.

I dati

Fra le principali risultanze del report, “Rewriting the Teleom Mindset: How CSPs are Gaining Network Advantage with Cloud and AI”.

* Il 79% dei dirigenti delle telecomunicazioni intervistati dà priorità alle prestazioni di rete sopra ogni altra cosa, con la modernizzazione della rete come seconda priorità.

* Il 62% di coloro che sono stati identificati come pionieri dell’innovazione tecnologica sfrutta l’intelligenza artificiale tradizionale per la pianificazione di rete, rispetto ad una media generale del 40%, e il 54% integra l’intelligenza artificiale generativa nella pianificazione di rete, il doppio rispetto alla media, evidenziando come l’apertura al cloud possa sbloccare risorse on-demand per funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

* Il 55% degli intervistati sostiene di aver subito una violazione della sicurezza di rete negli ultimi 12 mesi. Nonostante ciò, soltanto il 42% degli intervistati considera la sicurezza di rete una sfida importante nei prossimi tre anni.

* Nei prossimi tre anni, i dirigenti intervistati prevedono di aumentare gli investimenti di rete nell’implementazione del cloud di quasi il 20%, l’intelligenza artificiale tradizionale del 16% e l’intelligenza artificiale generativa di quasi il 19%.

Cultura aziendale

Lo studio sottolinea inoltre la necessità per i CSP di guardare oltre l’adozione della tecnologia e trasformare la propria cultura per catturare le prospettive di monetizzazione della rete e rimanere competitivi. Ciò include l’accettazione di rischi audaci e calcolati, la promozione della collaborazione, l’apprendimento dagli errori e l’instillazione di un approccio proattivo all’innovazione.

“Le aziende di telecomunicazioni che adottano un approccio basato su cloud e AI saranno meglio equipaggiate per navigare nelle complessità del panorama di rete moderno e capitalizzare sulle opportunità emergenti”, ha detto Rahul Kumar, Senior Partner e Vice President, Global Industry Leader per Telco & Media Industry, IBM. “Riorganizzando la propria mentalità e abbracciando una cultura dell’innovazione, i CSP possono sbloccare vantaggi significativi e rimanere all’avanguardia”.

“I risultati dello studio sottolineano il ruolo fondamentale che cloud e AI svolgeranno nel plasmare il futuro delle telecomunicazioni”, ha aggiunto Peter Jarich, Head of GSMA Intelligence. “Mentre il settore continua a evolversi, è chiaro che i CSP devono dare priorità alla modernizzazione della rete, al miglioramento della sicurezza e all’innovazione per rimanere competitivi e guidare la crescita”.

