Telco cloud, mercato globale visto triplicare a 29,3 miliardi nel 2025

I ricavi globali del mercato cloud per le telco raggiungerà quota 29,3 miliardi di dollari nel 2025, a fronte di 8,7 miliardi del 2020, con un tasso di crescita annua del 27%. Questa la previsione di un report di ABI Research, secondo cui il mercato del telco cloud sarà trainato in primo luogo dagli investimenti in infrastrutture cloud, come le Virtual Network Functions (VNF), Management and Network Orchestration (MANO), le Cloud Native Functions (CNF). Nel 2025 il mercato del teclo cloud avrà un valore di 10 miliardi di dollari in Nord America, 9 miliardi nell’area Asia-Pacifico, 8,2 miliardi in Europa.

Ambienti cloud

L’ingresso di ambienti cloud nel panorama di business delle telco presenta anche alcuni cambiamenti nella catena del valore, secondo ABI Research. Ad esempio, per lo sviluppo del telco cloud viene offerta una seconda possibilità adesso, in cui diversi vendor di apparecchiature di rete siano responsabili di diverse componenti delle telco. Si tratta di un nuovo approccio più multi vendor, che evita il rischio di lock in, ma che nel contempo obbliga ad un maggior sforzo di sostanziale coordinamento, non soltanto attraverso una forte orchestrazione delle funzioni di rete virtuale (MANO), ma anche fra i diversi stakeholder durante alcune fasi centrali dello sviluppo del telco cloud, come ad esempio la fase di design e di pianificazione, secondo ABI Research.

Slicing in rampa di lancio

Un altro trend delineato dal report riguarda le reti 5G Core e Edge: lo slicing delle reti 5G creerà un giro d’affari di circa 8,9 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita media annua del 76%.

E’ vero che quest’ultima cifra relativa al network slicing può sembrare una goccia nel mare dei ricavi da servizi degli operatori, aggiunge ABI Research, ma il punto è un altro: in senso lato, per tutta la industry trovare delle nuove fonti di crescita spingerà verso nuove iniziative di digitalizzazione e disponibilità ad adottare nuove tecnologie come le reti core e i principi del cloud nativo.

Hyperskaler

Di contro, i grandi hyperscaler come Microsoft e Amazon sono consapevoli di queste dinamiche e si stanno posizionando di conseguenza in linea con le soluzioni specifiche come Amazon Web Services (AWS) Wavelength e Microsoft Azure Edge Zones, con particolare attenzione allo sviluppo dell’edge computing.

In altri termini, la creazione di valore del 5G è in corso ma è ancora presto per dire chi se ne accaparrerà le fette più grandi. Fra gli ambiti toccati dal cambio di paradigma ci saranno certamente il Machine Learning, le reti cellulari private, la Open RAN, blockchain, le piattaforme di smart manufacturing.