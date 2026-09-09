La collaborazione durerà inizialmente 24 mesi e punta a trasformare quantum computing, sicurezza, networking e sensing in applicazioni industriali, mantenendo in Italia competenze, integrazione e sviluppo tecnologico.

IonQ Italia-Lutech per accelerare l’adozione industriale del quantum computing in Italia e in Europa

Il quantum computing deve ancora dimostrare su larga scala di poter produrre vantaggi industriali superiori alle migliori tecnologie tradizionali. Ma proprio mentre hardware, algoritmi e infrastrutture quantistiche avanzano, per imprese e Pubbliche Amministrazioni europee si apre una questione sempre più concreta: come prepararsi a utilizzare queste tecnologie, integrandole nei sistemi digitali esistenti senza creare nuove dipendenze tecnologiche o problemi di sicurezza?

È in questo scenario che si inserisce l’accordo tra IonQ Italia, controllata italiana della multinazionale statunitense IonQ, e Lutech, gruppo italiano attivo nelle tecnologie digitali e nell’intelligenza artificiale. Le due società, si legge nel comunicato congiunto, hanno avviato una collaborazione strategica, della durata iniziale di 24 mesi, per accelerare l’adozione industriale del quantum computing, della sicurezza quantistica, del quantum networking e del quantum sensing in Italia e in alcuni dei principali mercati europei.

L’obiettivo non è semplicemente mettere a disposizione capacità di calcolo quantistico, ma costruire il livello industriale necessario per trasformare tecnologie ancora in rapida evoluzione in applicazioni utilizzabili da imprese, PA e operatori di infrastrutture critiche.

Pistoia: “Fare dell’Italia un secondo grande polo di innovazione per IonQ”

Per Marco Pistoia, CEO di IonQ Italia, l’accordo deve servire anche a costruire capacità tecnologica direttamente nel Paese.

“La nostra ambizione non è semplicemente portare in Italia tecnologie quantistiche sviluppate negli Stati Uniti, ma costruirle in Italia, insieme alle imprese, ai centri di ricerca e alla Pubblica Amministrazione, creando competenze, proprietà intellettuale, applicazioni e valore industriale nel nostro Paese”, ha dichiarato Pistoia.

La prospettiva indicata dal CEO è quella di “fare dell’Italia un secondo grande polo di innovazione per IonQ, creando un asse tecnologico italo-americano capace di contribuire allo sviluppo della prossima generazione di soluzioni quantistiche”. Una distinzione rilevante dal punto di vista della politica industriale: non limitarsi ad acquistare tecnologia prodotta altrove, ma partecipare allo sviluppo delle applicazioni, delle competenze e della proprietà intellettuale che determineranno il valore economico della futura industria quantistica.

Quantum e sovranità, Di Franco: “Mantenere in Italia le competenze di integrazione, la responsabilità progettuale e le capacità di esecuzione”

La sovranità tecnologica, nel quantum come nel cloud o nell’intelligenza artificiale, non coincide necessariamente con l’autarchia tecnologica. Può significare anche mantenere la capacità di scegliere, integrare, controllare e mettere in sicurezza tecnologie sviluppate attraverso ecosistemi internazionali, evitando che competenze e controllo dei processi più critici risiedano interamente fuori dal Paese.

L’accordo IonQ Italia-Lutech propone in questo senso un modello di “sovranità tecnologica aperta”: tecnologia quantistica proveniente da un gruppo statunitense combinata con competenze locali di integrazione, progettazione e gestione.

“La collaborazione con IonQ Italia consente a Lutech di accompagnare imprese e istituzioni lungo un percorso progressivo, dalla quantum readiness alla sperimentazione fino all’adozione su larga scala”, ha spiegato Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech, sottolineando l’obiettivo di mantenere in Italia “le competenze di integrazione, la responsabilità progettuale e le capacità di esecuzione” e, allo stesso tempo, portare nel Paese “la creazione e lo sviluppo di applicazioni quantistiche”.

Dal computer quantistico all’integrazione nei sistemi aziendali

Il nodo centrale dell’accordo è infatti l’integrazione. Una macchina quantistica, per quanto avanzata, non costituisce da sola un’applicazione industriale. Deve essere collegata a infrastrutture cloud e HPC, sistemi di gestione dei dati, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme di cybersecurity e processi aziendali già operativi.

La piattaforma commerciale e industriale prevista dall’intesa nasce dalla divisione di questi compiti. IonQ metterà a disposizione le proprie tecnologie e competenze nel quantum computing, quantum networking, sicurezza quantistica e quantum sensing. Lutech contribuirà con system integration e competenze in AI, cloud, cybersecurity, High Performance Computing, data engineering, delivery e servizi gestiti.

Le due società intendono lavorare insieme alla definizione delle roadmap tecnologiche, alla selezione dei casi d’uso e allo sviluppo delle relative soluzioni, partendo da progetti pilota per arrivare, dove la tecnologia lo consentirà, ad applicazioni scalabili e utilizzabili in ambienti di produzione.

È un passaggio importante perché riduce la distanza tra la disponibilità della tecnologia quantistica e la sua effettiva adozione. Per un’impresa significa poter individuare prima dove il quantum possa realmente offrire un vantaggio rispetto alle tecnologie classiche, evitando sperimentazioni prive di un ritorno industriale concreto.

Perché accelerare adesso l’adozione del quantum

La sfida non riguarda soltanto la potenza dei computer quantistici. Prepararsi al quantum significa sviluppare competenze, individuare applicazioni, adattare le architetture informatiche e soprattutto comprendere quali processi potrebbero essere trasformati dall’arrivo di sistemi sufficientemente maturi.

Nel calcolo, le prospettive riguardano problemi particolarmente complessi di ottimizzazione, simulazione e modellazione. Sono ambiti potenzialmente rilevanti per finanza, energia, logistica, telecomunicazioni, industria manifatturiera, farmaceutica, aerospazio e difesa.

Il punto, però, è evitare di confondere il potenziale tecnologico con risultati già acquisiti. La capacità dei sistemi quantistici di superare le migliori soluzioni classiche in problemi commercialmente rilevanti resta uno dei principali terreni di ricerca e competizione del settore. Per questo l’approccio basato su roadmap, sperimentazioni e casi d’uso verificabili assume particolare importanza.

Sicurezza post-quantistica, il problema è già attuale

Ancora più immediata è la questione della sicurezza quantistica. Computer quantistici sufficientemente potenti potrebbero in futuro compromettere alcuni degli algoritmi crittografici a chiave pubblica sui quali si basa una parte significativa delle comunicazioni digitali.

Per imprese, amministrazioni e infrastrutture critiche, prepararsi alla transizione richiede tempo: bisogna censire sistemi, dati e algoritmi crittografici utilizzati, individuare le informazioni che devono rimanere riservate per molti anni e programmare progressivamente la migrazione verso architetture resistenti agli attacchi quantistici.

IonQ Italia e Lutech prevedono quindi attività di assessment, migrazione e messa in sicurezza di dati, comunicazioni e infrastrutture strategiche. È probabilmente uno degli aspetti più concreti dell’accordo, perché la quantum readiness non riguarda soltanto l’arrivo dei computer quantistici, ma la capacità di proteggere oggi informazioni che potrebbero essere intercettate e conservate per essere decifrate in futuro.

Quantum networking e sensing: non c’è soltanto il computing

L’intesa si estende inoltre al quantum networking, cioè allo sviluppo di reti e infrastrutture capaci di utilizzare proprietà quantistiche per nuove forme di comunicazione e interconnessione tra sistemi.

Un altro fronte è quello del quantum sensing, probabilmente meno conosciuto dal grande pubblico ma potenzialmente rilevante per numerose applicazioni industriali. Sensori che sfruttano fenomeni quantistici possono consentire misurazioni estremamente precise di tempo, gravità, campi magnetici e altre grandezze fisiche.

Tra le applicazioni indicate nell’accordo figurano orologi atomici, gravimetri, magnetometri e sistemi di navigazione e geolocalizzazione indipendenti dal GPS, oltre ad apparecchiature medicali destinate alla diagnostica avanzata e non invasiva. Tecnologie che possono avere ricadute nella difesa, nell’aerospazio, nei trasporti, nella sanità e nel monitoraggio delle infrastrutture.

Dalla finanza alla difesa: i settori coinvolti

Il perimetro industriale è quindi ampio. Le attività di quantum computing previste dall’accordo riguarderanno servizi finanziari e assicurativi, energia e utilities, telecomunicazioni, manifattura, sanità e farmaceutica, trasporti, aerospazio e difesa, Pubblica Amministrazione, smart city e infrastrutture critiche.

In molti di questi comparti, quantum computing e AI potrebbero essere utilizzati in maniera complementare. Il calcolo quantistico non è infatti destinato necessariamente a sostituire l’informatica tradizionale: lo scenario più realistico è quello di architetture ibride, nelle quali CPU, GPU, infrastrutture HPC, intelligenza artificiale e processori quantistici vengono utilizzati per le parti del problema per cui risultano più adatti.

Non soltanto Italia: la piattaforma guarda all’Europa

La collaborazione avrà infatti una dimensione europea. Le attività partiranno da Italia, San Marino e Città del Vaticano, per coinvolgere anche Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Francia e Regno Unito, con la possibilità di estendersi successivamente ad altri mercati europei e internazionali.

La posta in gioco va oltre il singolo accordo industriale. L’Europa dispone di università, centri di ricerca e competenze scientifiche di primo livello nel quantum, ma la sfida decisiva sarà trasformare questa base scientifica in capacità industriale, applicazioni, infrastrutture e competenze diffuse nelle aziende e nelle amministrazioni.

Per l’Italia, quindi, il punto non è soltanto avere accesso ai computer quantistici più avanzati. È costruire intorno al quantum una filiera di competenze capace di capire quando utilizzarlo, dove integrarlo, come proteggerlo e soprattutto quali problemi abbia realmente senso affidargli. È su questo terreno, più che sulle promesse di una tecnologia ancora in evoluzione, che si misurerà il valore industriale dell’accordo tra IonQ Italia e Lutech.

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