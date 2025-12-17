“Se non siamo pronti, c'è il rischio che chi avrà i computer quantistici potrà rubare tutti i dati del nostro Paese”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, mette in guardia l’Italia, ricordando che il nostro Paese è già al lavoro, con tutta la Difesa e i ministeri competenti a sviluppare tecnologie quantistiche per la sicurezza nazionale.