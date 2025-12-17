»
»
Tecnologie Quantistiche, Crosetto: “Innovare ora per non farci rubare tutti i dati del Paese. Putin? Non mi fido” 
videointervista

Tecnologie Quantistiche, Crosetto: “Innovare ora per non farci rubare tutti i dati del Paese. Putin? Non mi fido” 

di |
Tecnologie Quantistiche, Crosetto: “Innovare ora per non farci rubare tutti i dati del Paese. Putin? Non mi fido”  Internet

“Se non siamo pronti, c'è il rischio che chi avrà i computer quantistici potrà rubare tutti i dati del nostro Paese”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, mette in guardia l’Italia, ricordando che il nostro Paese è già al lavoro, con tutta la Difesa e i ministeri competenti a sviluppare tecnologie quantistiche per la sicurezza nazionale.

La videointervista a Guido Crosetto, ministro della Difesa, a margine degli Stati Generali sull’attuazione della Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Luigi Garofalo

Luigi Garofalo

Direttore responsabile di Key4Biz

Condividi: