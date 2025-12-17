Tecnologie quantistiche, Butti: “Con nostra Strategia no lock-in, ma ricadute sull’Italia”

“Le tecnologie quantistiche sono una leva per l’Italia e l’Europa e chi non sceglie oggi una Strategia nazionale, viene scelto. Il governo italiano l’ha già definita, va implementata in modo permanente per attrarre società estere leader sul quantum computing e avere ricadute sul nostro Paese per la Ricerca, le Pubbliche amministrazioni e le Imprese”.

Questo il messaggio chiave indicato da Alessio Butti, Sottosegretario all’innovazione tecnologica, che ha aperto, in quanto ideatore, gli Stati Generali per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie quantistiche.





