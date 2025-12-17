»
Tecnologie quantistiche, Butti: “Con nostra Strategia no lock-in, ma ricadute sull’Italia”
videointervista

Tecnologie quantistiche, Butti: “Con nostra Strategia no lock-in, ma ricadute sull’Italia”

Tecnologie quantistiche, Butti: “Con nostra Strategia no lock-in, ma ricadute sull’Italia” Internet

La videointervista a Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione tecnologica, in occasione degli Stati Generali sull’attuazione della Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche, promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

“Le tecnologie quantistiche sono una leva per l’Italia e l’Europa e chi non sceglie oggi una Strategia nazionale, viene scelto. Il governo italiano l’ha già definita, va implementata in modo permanente per attrarre società estere leader sul quantum computing e avere ricadute sul nostro Paese per la Ricerca, le Pubbliche amministrazioni e le Imprese”. 

Questo il messaggio chiave indicato da Alessio Butti, Sottosegretario all’innovazione tecnologica, che ha aperto, in quanto ideatore, gli Stati Generali per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie quantistiche. 


