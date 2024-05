Previsto un finanziamento di un miliardo in 5 anni per lo sviluppo del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing.

Lo sviluppo di supercomputer adeguati a competere a livello globale è, almeno sulla carta, una delle priorità del nostro paese. La tradizione in questo senso è già ben avviata nel nostro paese, con il supercomputer di Bologna operativo da anni. Ma è chiaro che bisogna fare di più, serve inoltre una strategia nazionale ben condivisa e finanziata, perché le nostre ambizioni non restino lettera morta. “L’Italia è il Paese dei grandi scienziati, inventori e imprenditori. Delle eccellenze nei campi della ricerca e dell’impresa. Ma anche il Paese delle mancate occasioni – dichiara il Sen. Lorenzo Basso, VicePresidente della Commissione Trasporti e Innovazione tecnologica del Senato – perché non riesce a mettere a sistema le proprie risorse in tempo utile, perché aspetta sempre che le grandi sfide tecnologiche e innovative diventino mainstream all’estero prima che la sua classe politica decida di supportarle adeguatamente come sistema Paese”.

Scarica la bozza del Ddl in PDF

“Mentre si discute fortemente su come incentivare e regolare l’intelligenza artificiale – continua Lorenzo Basso – non ci stiamo accorgendo di essere sull’orlo di una nuova rivoluzione portata avanti dalle tecnologie quantistiche, pronte a trasformare diversi settori. Ad esempio, grazie alla capacità di elaborare informazioni con una velocità e precisione senza precedenti, i computer quantistici possono eseguire calcoli complessi in tempi incredibilmente ridotti rispetto ai sistemi tradizionali”.

“La nostra proposta di legge – prosegue il Senatore Basso – rappresenta un passo fondamentale per il futuro tecnologico dell’Italia, allineandosi con le iniziative globali e rafforzando la posizione del Paese come hub di eccellenza nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, spingendo per una strategia nazionale che ancora non abbiamo. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, unita a un significativo investimento finanziario, creerà un ecosistema favorevole all’innovazione e alla crescita economica, per essere protagonisti nel nuovo scenario tecnologico che verrà: il cambiamento non è mai stato così veloce e non sarà mai più così lento. Nel corso dei prossimi dieci anni, si prevede che le tecnologie quantistiche rivoluzioneranno molti aspetti della vita di tutti noi e porteranno enormi benefici oppure causeranno ingenti rischi se non le governeremo. Non possiamo perdere altro tempo”.

“Con questa proposta di legge – conclude Basso, – l’Italia si pone l’obiettivo di diventare un leader nell’innovazione tecnologica quantistica, un settore con potenzialità economiche e sociali immense. È un’opportunità storica per il nostro Paese, che deve essere colta con determinazione e lungimiranza”.

Misure previste dal Disegno di Legge:

Sviluppo e Ricerca: Investimento di 1 miliardo di euro in cinque anni per potenziare il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, ampliando le infrastrutture e promuovendo la partecipazione ai grant e il finanziamento di borse di dottorato.

Coordinamento Nazionale: Istituzione del Coordinamento Nazionale Quantistico per facilitare la collaborazione tra governo, università, centri di ricerca e imprese, e per promuovere l'accesso alle tecnologie quantistiche.

Internazionalizzazione: Creazione di un fondo di 20 milioni di euro annui per favorire le collaborazioni internazionali, rafforzando le reti globali e assumendo un ruolo di primo piano nei consessi multilaterali.

Start-up e Innovazione: Lancio del "Quantum Acceleration Fund" con una dotazione di 300 milioni di euro in cinque anni per supportare lo sviluppo di start-up innovative nel campo delle tecnologie quantistiche, accelerando la commercializzazione e l'industrializzazione delle soluzioni tecnologiche.

Sicurezza Nazionale: Revisione delle infrastrutture strategiche per renderle "quantum-safe" con un investimento di 50 milioni di euro, garantendo una maggiore protezione contro le minacce cibernetiche.

: Revisione delle infrastrutture strategiche per renderle “quantum-safe” con un investimento di 50 milioni di euro, garantendo una maggiore protezione contro le minacce cibernetiche. Formazione e Competenze: Stanziamento di 100 milioni di euro per la formazione di una nuova generazione di esperti nelle tecnologie quantistiche, promuovendo programmi multidisciplinari e opportunità di ricerca a livello universitario e post-dottorato.

