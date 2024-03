Nuovo invito ad imprese, amministrazioni ed enti pubblici a presentare proposte da parte della Commissione europea nell’ambito del programma Europa Digitale, per le attività del biennio 2023-2024, per il rafforzamento dello spazio dati, per l’ampliamento delle infrastrutture chiave, per lo sviluppo di nuove soluzioni per l’intelligenza artificiale e per investire maggiormente in nuove competenze.