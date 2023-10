SGI ha agito da coordinatore nazionale di All Digital Weeks 2023 (17 aprile ÷ 7 maggio 2023), co-organizzando 66 eventi sulla trasformazione digitale. Una giuria internazionale ha assegnato a SGI e AdPEE i premi per la migliore campagna e migliore evento europei, sottolineando l’importanza di “e-skills for life” per l’equità, la diversità e l’inclusione, la salute. In particolare, la Digital Health Literacy (DHL) è essenziale non solo per il personale medico-sanitario, ma anche per pazienti, caregiver, parenti, familiari e l’intera popolazione.

All Digital Weeks / SGI Coordinatore Nazionale



ALL DIGITAL è una importante realtà Europea nel settore della trasformazione / formazione digitale, con sede a Bruxelles e una novantina di Membri UE, tra cui Stati Generali dell’Innovazione. Negli anni ha aiutato quasi 1,5 milioni di persone a collegarsi online per la prima volta e/o migliorare le proprie competenze digitali.

All Digital Weeks (ADW) è una campagna annuale per l’inclusione e l’empowerment digitale in attuazione del Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-27 della Commissione Europea, che coinvolge centri di competenza digitale, biblioteche, centri comunitari, scuole e altre sedi in tutta l’UE. Incoraggia varie attività per sostenere i cittadini europei che non hanno sufficienti competenze digitali a partecipare pienamente alla Società e a beneficiare della trasformazione digitale, aiutandoli a imparare e a lasciarsi ispirare da ciò che le information & communication technologies (ICT) possono fare per loro. All Digital Weeks presenta annualmente eventi estremamente rilevanti a livello UE, e nel 2023 ha contribuito alla promozione dell’Anno delle Competenze della Commissione Europea, con il motto “Enhance Your Digital Skills”, un invito a migliorare le proprie competenze per poter affrontare la trasformazione digitale in tutti settori.



La campagna ADW 2023 si è svolta nell’arco di 3 settimane, dal 17 aprile al 7 maggio 2023, con oltre 90.000 partecipanti a 965 eventi in 31 Paesi che hanno coinvolto oltre 100 partner internazionali. Attraverso l’organizzazione di eventi specifici online e offline sulla trasformazione digitale, la campagna mirava a sensibilizzare tutti i cittadini europei sulla necessità di acquisire gli strumenti e le competenze digitali per lo studio, lavoro e per la coesione sociale. Competenze definite come mix di conoscenze, abilità e capacità (knowledge, skills and attitudes, KSA) per svolgere al meglio le proprie attività.

I temi delle ADW 2023 riguardavano:

Competenze digitali (di base e avanzate) per “equità, diversità ed inclusione” con sottotemi: competenze digitali per la vita, occupazione e riqualificazione per tutti migrazione, democratizzazione, divario di genere, intercultura etnica DigComp e le certificazioni delle competenze digitali — MyDigiSkills, Certificato europeo delle competenze digitali, DigComp Hub Alfabetizzazione e cultura dei media digitali Cybersicurezza e Internet più sicuro Competenze digitali per l’ambiente e la sostenibilità — transizione ecologica / gemellare, GreenComp, sustainable development goals (SDG), … Competenze digitali per settori specifici — biblioteche, industrie culturali e creative, trasporti, sanità, …

Stati Generali dell’Innovazione è stata nominata Coordinatore Italiano delle All Digital Weeks, con l’obiettivo di promuovere la campagna presso Associazioni, Enti Locali, Imprese, Istituzioni varie, e per organizzare il palinsesto delle tre settimane di All Digital Weeks con eventi di alto livello divulgativo / propositivo nelle varie Regioni italiane, in collegamento con le analoghe iniziative nel resto della UE. Settori prioritari prescelti da SGI sono stati:

Istruzione formale — in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, rete EPALE, ecc. Cultura — valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali Territorio — Sindacati, Comuni, Enti / Agenzie di sviluppo locale, ecc. Salute e sanità pubblica — ASL, Associazioni di familiari e caregiver di pazienti, ecc. Partner e policy makers coinvolti

Nella veste di Coordinatore Nazionale delle All Digital Weeks, Stati Generali dell’Innovazione ha sviluppato una vasta rete di partner che hanno collaborato all’organizzazione di eventi e iniziative.

Nell’arco delle tre settimane, sono stati organizzati in Italia 66 eventi sui quattro temi sopra citati. Alcuni di questi eventi sono elencati di seguito — gli altri sono disponibili sul sito sito web ADW.

26 aprile 2023: “Disturbi dell’apprendimento: abbiamo a cuore la salute dei nostri giovani” e “Competenze digitali per la salute: cittadini e operatori sanitari a confronto”, a cura di ICSEM, caregiver esperti di tecnologie digitali per la salute, Pazienti esperti di tecnologie digitali per la salute, insegnanti e Ambasciatori EPALE

2 maggio 2023: “Il valore della medicina partecipativa nell’era digitale: l’empowerment dei singoli e delle comunità”, a cura di Associazione Rete Malattie Rare e Associazione Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica (ANPTT)

2 maggio 2023: “Accessibilità digitale: non lasciare indietro nessuno”, a cura di Joomla!Lombardia, SitiAccessibili e Subvedenti. Oltre il 20% delle persone in Europa ha difficoltà ad accedere alle risorse web a causa di barriere digitali – percepite e/o reali. Va capito cosa sono e cosa si può fare per abbatterle, quali azioni vadano intraprese per garantire che davvero tutti possano accedere alle informazioni, evidenziando che nel prossimo futuro rendere il sito accessibile diventerà necessario. L’accessibilità digitale è un processo, non un risultato, occorre pensare a contenuti inclusivi e accessibili “by design”.

3 maggio 2023: “Per un digitale sostenibile”, a cura di Joomla!Lombardia. Buone pratiche di digitalizzazione rispettose dell’ambiente, riuso di hardware / software per ridurre le risorse utilizzate, riutilizzare gli oggetti, riciclare le materie prime in un’ottica di economia circolare.

3 maggio 2023: “Quali sono le terapie digitali?”, a cura dell’Accademia del Paziente Esperto Eupati (AdPEE), CDTI e Stati Generali dell’Innovazione. Necessità di ricerca e sviluppo di terapie digitali sperimentali dal punto di vista del paziente, la persona più interessata ai potenziali benefici derivanti dalle ICT, che se competente può effettuare valutazioni autonome appropriate. Cinque terapie digitali sono in fase di R&S in Italia, un (primo) “osservatorio” nazionale delle terapie digitali da parte di pazienti esperti e stakeholder che collaborano.

3 maggio 2023: “I pazienti e i caregiver esperti di tecnologie digitali per la salute”, a cura di daVinci Digital Therapeutics & Fondazione Smith Kline, Unitelma Sapienza, ADPEE (Accademia del Paziente Esperto Eupati) e Pazienti esperti di tecnologie digitali per la salute.

5 maggio 2023: “Le “parole” per descrivere la nostra storia: la descrizione narrativa dei pazienti”, a cura di ICSEM, ASL-TO4 Piemonte e Associazione Rinascita la Mattina Dopo.

8 maggio 2023: “L’intelligenza Artificiale nella diagnostica per immagini: l’evoluzione del digitale per una sanità pubblica sostenibile”. Ultimo evento di ADW, organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e la Fondazione Bruno Kessler, che si è svolto in coordinamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 2023 (8-24 maggio), la sede italiana dell’ASviS che monitora e applica gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 dell’ONU.

Sono poi da segnalare gli eventi (V. sotto) organizzati dalla Fondazione Mondo Digitale.

17 aprile: “TRUSTaWARE – Enhancing Digital Security, Privacy and TRUST in software”, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle minacce informatiche promuovendo la consapevolezza dei cittadini e incoraggiando prodotti digitali affidabili dal punto di vista sicurezza e privacy.

17-18 aprile: “Smart&Heart Rome”, sette Palestre dell’Innovazione in quartieri periferici ad alto disagio sociale, per ridurre l’abbandono e la dispersione scolastica, orientare i NEET (not in education, employment or training) verso percorsi formativi e professionali e fornire, attraverso le scuole, uno spazio di crescita e innovazione sociale aperto a tutto il territorio.

17-19 aprile e 4 maggio: “Vivi Internet, al meglio (VIAM)”, per fornire a ragazzi, insegnanti, genitori e over 60 le conoscenze di base per vivere il web e la tecnologia in modo responsabile, imparando ad utilizzarne i vantaggi con consapevolezza e strumenti di sicurezza online.

19 aprile: “JOINclusion – Joint problem-solving strategy towards social inclusion of children with a migrant background”, per l’inclusione (pro) sociale degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (età 7-12 anni) attraverso un’app in forma di serious game.

Dal 3 al 5 maggio: “RomeCup 2023”, multi-evento di tre giorni dedicato alla robotica e all’IA per diffondere l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni, offrendo un’esperienza immersiva sul presente e sul futuro dello sviluppo tecnologico, guidando i giovani a scoprire i lavori più richiesti dal mercato del lavoro.

Tra gli altri argomenti, vale la pena di citare gli eventi sotto riportati.

20 aprile: “ECOSLIGHT: Environmentally Conscious Smart Lighting”, Conferenza finale di un progetto Erasmus+, a cura di ELCA (European Lighting Cluster Alliance) e del progetto ECOSLIGHT Consortium, nell’ambito della formazione professionale dedicata ai professionisti e alle aziende del settore dell’illuminazione.

28 aprile: “Digitalizzare le città (intelligenti)”, a cura di CGIL, ASviS, Centro per la Riforma dello Stato (CRS) e Stati Generali dell’Innovazione. La tecnologia deve essere al servizio delle persone, che devono conoscere e saper usare gli strumenti in modo critico. La tecnologia può aiutare le città e le comunità sostenibili, rispondendo ai bisogni delle persone, perseguendo obiettivi di social smartness e le opportunità da cogliere, minimizzando i rischi connessi.

La trasformazione digitale per la salute / DHL



Nell’arco delle tre settimane delle All Digital Weeks (17 aprile ÷ 7 maggio 2023) sono stati organizzati in Italia 66 eventi che hanno, sottolineato la necessità di acquisire competenze digitali “per la vita” (di tutti) dando enfasi su sostenibilità, equità, diversità e coesione, salute. In particolare, il tema della Salute e Sanità pubblica ha avuto notevole enfasi, con una serie di workshop, seminari e conferenze riguardanti le competenze digitali per l’”Alleanza per la Salute”, mirate all’alfabetizzazione digitale (digital health literacy, DHL) di tutto l’ecosistema della salute.

La DHL è emersa come necessaria a tutti i livelli – medici, professionisti sanitari, pazienti, caregiver, cittadini in senso più ampio – e come priorità per la coesione e l’equità dell’intera popolazione. Pazienti e caregiver esperti in tecnologie digitali per la salute costituiscono un tassello fondamentale nel processo di consapevolezza, essendo risorsa fondamentale per l’alfabetizzazione e la collaborazione con il personale medico-infermieristico nella comprensione dei bisogni delle persone e nel processo di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie digitali.

All’interno delle ADW coordinate da SGI in Italia è stato dato pertanto molto spazio alle tecnologie digitali per la salute (e in particolare alle digital therapeutics, DTx), attraverso alcune tematiche che sono state inizialmente individuate da un gruppo spontaneo di pazienti certificati Unitelma e che sono poi diventate occasioni di confronto, con una rilevanza che si auspica possa andare oltre il livello nazionale. Il partenariato tra la Fondazione Smith Kline,UnitelmaSapienza e l’Accademia del Paziente Esperto Eupati ha reso possibile organizzare sei seminari sull’argomento, sintetizzati di seguito e uniti da un filo logico comune che li collega tutti.

Seminario 1 “Il paziente e caregiver esperto in tecnologie digitali per la salute”. Tali figure rivestono, oggi, un ruolo importante in quanto interlocutori formati nella partnership per la ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche digitali, creando percorsi di formazione co-progettati con gli stessi beneficiari. I pazienti e i caregiver necessitano di maggiori competenze digitali per l’applicazione del digital health nella vita quotidiana e migliorare la loro qualità di vita. Occorre lavorare nella formazione per rendere la “salute digitale” una realtà accessibile a tutti.

Seminario 2 “I DSA: la salute dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ci sta a cuore!”. I familiari di giovani con DSA si confrontano costantemente con realtà scolastiche che, spesso, non hanno le competenze digitali necessarie all’applicazione di meccanismi dispensativi e/o compensativi richiesti nei piani didattici personalizzati (PDP). Caregiver esperti in tecnologie digitali per la salute promuovono lo sviluppo di strategie digitali efficaci, ad esempio nel fronteggiare lo stigma da parte dell’ambiente scolastico, facendo sì che il DSA non sia etichettabile come condizione statica ma in evoluzione.

Seminario 3 “Le competenze digitali per la salute: cittadini e professionisti a confronto”. Il digital divide in sanità è un fenomeno che colpisce non solo i pazienti, ma anche i professionisti della salute. Non avere oggi un adeguato livello di competenze digitali – come confermato dal Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 – rappresenta un problema che ha ricadute su diseguaglianze e disequità nella salute. Occorre sviluppare percorsi di formazione e di potenziamento cognitivo delle digital skill. Durante il seminario sono state condivise delle buone pratiche già realizzate sul nostro territorio.

Seminario 4 “Le parole per dirlo: l’avventura di raccontare il viaggio nella malattia”. Due scrittori hanno testimoniato le loro storie o le storie di pazienti, sottolineando quanto il narrare e lo scrivere siano due abilità fondamentali e parti integranti delle competenze di storytelling importanti da possedere, ad esempio per formulare correttamente una domanda o scrivere un testo. Nella sanità, le storie delle persone restituiscono valore in una logica di partecipazione attiva.

Seminario 5 “Il valore della medicina partecipativa nell’era digitale: l’empowerment di Persona e di Comunità”. Oggi più che mai è importante rendere le comunità capaci di rappresentare i propri bisogni anche nelle sedi istituzionali. Il processo di empowerment è finalizzato alla creazione delle condizioni fondamentali per essere parte attiva, sia come persona che come comunità, nel miglioramento della qualità della vita in una logica di One Health. È stata sottolineata l’importanza dell’avere uguale diritto di voto nello “shared decision making”.

Seminario 6 “Cosa sono le terapie digitali?”. Le tecnologie per la salute devono possedere delle qualità intrinseche – e.g. sicurezza ed efficacia – ed è fondamentale per chi si approccia alla digital health conoscerne le caratteristiche e gli utilizzi. Essa pone infatti le sue basi su presupposti che possono differenziarsi a seconda di chi la utilizza.

Premi Europei All Digital Weeks



Il “fil rouge” logico di collegamento tra tali eventi DHL delle ADW italiane è stato molto apprezzato dalla comunità All Digital. A tale riguardo, una giuria indipendente internazionale ha assegnato a Stati Generali dell’Innovazione il premio Europeo di migliore Coordinatore Nazionale della campagna All Digital Weeks 2023, e all’Accademia del Paziente Esperto Eupati (AdPEE) il premio di migliore evento delle ADW 2023.

L’Italia non si era mai aggiudicata un premio Europeo nel settore. Per la prima volta, abbiamo vinto entrambi i premi delle All Digital Weeks, oltre ad un altro dei quattro premi assegnati annualmente — Best Digital Educator, Best Digital Change Maker, Best Digital Resource, International Contest Winner (Liceo T. Tasso di Roma). In totale, 3 dei 6 premi in palio sono stati assegnati all’Italia. Fulvio Ananasso (Presidente SGI) e Sabrina Grigolo (AdPEE) hanno ritirato i premi di migliore Campagna Nazionale e migliore Evento ADW nel corso della cerimonia ufficiale all’All Digital Summit di Zagabria (25-27 settembre 2023).

Principali restituzioni ADW e passi successivi

Grande attenzione è stata rivolta nella campagna ADW al tema delle competenze digitali per la salute, come “questione istituzionale” per ridurre le conseguenze del digital divide in termini di diseguaglianze in salute. Occorre implementare politiche nazionali ed europee e relativi programmi di lavoro, per promuovere la consapevolezza e la formazione di ciascuno di noi sull’uso delle tecnologie digitali. Questo è stato un primo – ma rilevante – risultato, ovvero attirare l’attenzione delle istituzioni e dei vari partner dell’UE sul tema delle competenze digitali per la salute.

Oltre all’interesse per gli “smart territories” e la valorizzazione dei Beni Culturali, un importante risultato degli eventi ADW sottolinea il ruolo cruciale delle competenze digitali “per la vita” (“e-skills for life” per tutti), con enfasi su sostenibilità, equità, diversità e inclusione, salute e sanità. La Digital Health Literacy (DHL) è una priorità per l’inclusione, la coesione e l’equità sociale a tutti i livelli — medici, sanitari, pazienti, caregiver, … e tutta la popolazione in senso ampio.

I numerosi esperti nel campo della medicina, delle patologie e delle disabilità, … coinvolti negli eventi ADW rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le questioni relative allo sviluppo di piattaforme, soluzioni, applicazioni e servizi per la salute e la sanità digitali (“medicina digitale“), che realisticamente raggiungeranno presto lo status di “medicina” tout court – non più “digitale”, essendo il digitale parte integrante della medicina stessa — connettività, sensori IoT, dispositivi (intelligenti), intelligenza artificiale / sistemi di supporto alle decisioni (DSS), ecc.

Le tecnologie ICT dovranno permeare la medicina del (prossimo) futuro non solo per quanto riguarda le infrastrutture (piattaforme data-driven, sistemi di supporto decisionale per gli specialisti, …), ma anche – e soprattutto – le soluzioni di cura per gli operatori, i pazienti, i familiari, … e tutti gli stakeholder (esistenti e potenziali) — sostanzialmente l’intera popolazione. In questo senso, le competenze digitali “per tutti” rappresentano “la” sfida per la società della trasformazione digitale.

È necessario riunire tutte le competenze disponibili presenti nell’ecosistema del digital health (medici specialisti, pazienti esperti, terapisti digitali, tecnologie assistive, familiari e caregiver, …) per affrontare, dal punto di vista tecnologico, legale, normativo e – soprattutto – educativo la sfida della Digital Health Literacy. Per questo motivo, anche a seguito del grande successo delle All Digital Weeks 2023 e del significativo riconoscimento dei premi ricevuti, Stati Generali dell’Innovazione si propone di promuovere un centro di eccellenza e coordinamento di competenze e progettualità nella e-health / Digital Health Literacy (DHL) e settori correlati — e.g. accessibilità e inclusione sociale. In coordinamento con i vari esperti coinvolti nelle ADW – e chiunque altro stakeholder interessato – SGI intende promuovere l’approfondimento, l’identificazione, la messa a punto e gestione di progetti relativi allo sviluppo di applicazioni, soluzioni ed iniziative divulgative / formative DHL attualmente inespresse (“pent up demand”), sub-ottimali o mancanti nel settore, inclusi soluzioni e processi organizzativi ICT-based di supporto ai temi indicati.

Mettendo a fattor comune le varie competenze, istanze e suggerimenti, SGI e i partner / stakeholder interessati si impegneranno per identificare congiuntamente possibili aree di convergenza e potenzialità progettuali di iniziative (incrementali o trasformative) di sviluppo applicativo, organizzativo e formativo (DHL), a partire da:

stato della digitalizzazione e relativa organizzazione nei vari settori di riferimento;

cosa / che tipo di organizzazione occorrerebbe realizzare relativamente ai propri settori di interesse / intervento;

cosa è già esistente, e possibili spazi di azione realisticamente disponibili alla luce degli sviluppi industriali presenti o in arrivo dai grandi player di mercato;

ogni altro tema correlato ritenuto rilevante / applicabile.

In attesa di ripetere l’entusiasmante esperienza delle ADW 2023 con le All Digital Weeks 2024 della prossima primavera, onde continuare a diffondere la cultura dell’inclusione, Stati Generali dell’Innovazione sta costruendo una rete di contatti e di competenze con l’intento di dare continuità a quanto è stato fatto sinora, e mettere a fattor comune tutte le competenze, le informazioni e i settori su cui agire a livello propositivo / progettuale emersi dagli eventi organizzati nell’ambito delle ADW, per promuovere le DHL in tutti i settori interessati e sviluppare al riguardo programmi di sviluppo e formazione – nazionali ed Europei.