Due le proposte illustrate dalla Commissione UE: lavorare ad un regolamento comune per la connettività sicura basata sulla tecnologia spaziale; sviluppare un approccio a livello di Unione europea alla gestione del traffico spaziale.

Le proposte della Commissione europea

La Commissione europea ha presentato oggi due piani di azione tra loro legati per potenziare la propria strategia spaziale: un sistema per la connettività sicura comune a tutti i Paesi dell’Unione basato sulla tecnologia spaziale e un approccio comune europeo per la gestione del traffico spaziale.

Stando a quanto riportato in un comunicato della Commissione, il costo complessivo del programma di interventi è stimato a 6 miliardi di euro, per un contributo dell’Unione, per gli anni 2022-2027, che dovrebbe ammontare a 2,4 miliardi di euro.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva, ha dichiarato: “La tecnologia spaziale è essenziale per la nostra vita quotidiana e la nostra sicurezza. Le iniziative odierne ci assicureranno una connettività sicura ed efficiente in qualsiasi momento, che andrà a vantaggio dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni e svolgerà un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell’Europa. E ci renderà più competitivi. Confido che un approccio dell’UE alla gestione del traffico spaziale e alla tecnologia spaziale garantirà un uso sicuro e sostenibile dello spazio a lungo termine“.

“La nostra nuova infrastruttura di connettività offrirà un accesso a internet ad alta velocità, servirà di back-up dell’infrastruttura internet attuale, aumenterà la resilienza e la sicurezza informatica nell’Unione e fornirà connettività a tutta l’Europa e all’Africa. Si tratterà di un progetto autenticamente paneuropeo che consentirà alle nostre numerose startup e all’Europa nel suo insieme di essere in prima linea nell’innovazione tecnologica”, ha affermato Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno.

“I finanziamenti saranno attinti a diverse fonti del settore pubblico (bilancio dell’UE, Stati membri, contributi dell’Agenzia spaziale europea), cui si abbineranno gli investimenti del settore privato”, è specificato nella nota.

I vantaggi di un’efficace strategia spaziale

Il programma spaziale dell’Unione europea mette già dati e servizi preziosi a disposizione di un’ampia gamma di applicazioni quotidiane, che spaziano dai trasporti all’agricoltura, dalla risposta alle crisi alla lotta ai cambiamenti climatici, ma può fare molto di più.

In particolare, potenziare la connettività a migliorare i livelli di sicurezza “garantirà la disponibilità a lungo termine di un accesso ininterrotto e a copertura mondiale a servizi di comunicazione via satellite sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi”, è specificato nel documento.

Tale impostazione darà inoltre supporto alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sorveglianza, alle azioni esterne, alla gestione delle crisi e alle applicazioni che sono essenziali per l’economia, la sicurezza e la difesa degli Stati membri.