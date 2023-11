Tecnologia, 26 cose che non esistevano 20 anni fa

Oggi siamo abituati a disporre di dispositivi tecnologici anche molto avanzati nelle nostre case. Diamo quasi per scontata l’innovazione, ma non è stato sempre così e negli ultimi 20 anni sono stati tanti i cambiamenti apportati dalle soluzioni tecnologiche più avanzate introdotte sul mercato.

Su wealthofgeeks.com sono state elencate le 26 tecnologie più innovative di cui facciamo ampio utilizzo al giorno d’oggi ma che 20 anni fa non c’erano.

1 Emoji

A volte chiamati anche emoticon, gli emoji apparvero inizialmente alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000 la loro popolarità aumentò, ma è solo più tardi che saranno integrati stabilmente da qualsiasi piattaforma e dispositivo di rete per lo scambio di messaggi (sia sms, sia istantanei, sia di posta).

2 Selfie

È stato con l’avvento dello smartphone con telecamera frontale incorporata che è iniziata la storia dei selfie, soprattutto dal 2010 in poi, oggi a pieno titolo una manifestazione della cultura digitale moderna.

3 Asta per selfie

Un bastoncino saldamente fissato al telefono che consente di allontanare il dispositivo da noi e ampliare il panorama di sfondo, così da consentirci di scattare selfie ancora più accattivanti, sfruttando la piena lunghezza del braccio.

4 Smartwatch

È uno dei primi gadget elettronici da indossare, in questo caso come un orologio al polso, che oltre segnare ore e minuti consente anche di sfruttare applicazioni tra cui il monitoraggio della salute, dell’attività fisica e sportiva, nonché effettuare rapidamente dei piccoli pagamenti e prenotare un servizio.

5 Bitcoin

Si tratta della più popolare ed utilizzata valuta digitale (criptovalute) al mondo. Funziona su tecnologia blockchain o registro distribuito, che tiene traccia di ogni transazione in questa criptomoneta, effettuata tramite qualsiasi dispositivo connesso in rete.

6 Intelligenza artificiale

Uno dei grandi cambiamenti avvenuti nelle nostre case è stato l’arrivo di gadget da nome particolare, Siri, Alexa, Google. Si tratta di speaker potenziati da intelligenza artificiale, che possono apprendere comandi vocali ed eseguire per noi tutta una serie di attività in rete che vanno dall’acquisto di un prodotto o servizio, al controllo delle luci e dei riscaldamenti di casa, fino al supporto in attività lavorative e di studio.

7 Metodi di pagamento senza contatto (contactless)

Grazie alle nuove applicazioni per i pagamenti elettronici, tra cui Apple Pay e Google Pay, qualsiasi persona può pagare tramite il proprio telefono o smartwatch, ad esempio, sfruttando soluzioni wireless, evitando quindi il contante o il vecchio metodo delle carte di credito o di pagamento (inserimento nel pos).

8 Servizi streaming

Una vera e propria rivoluzione tecnologica, che ha permesso alle nuove generazioni di guardare film, serie, programmi e spettacoli, tra cui concerti e intrattenimento di vario tipo “on demand”, direttamente a casa, pagando un abbonamento mensile o annuale su piattaforme ormai celebri come Netflix, Prime Video, Disney+, HBO, Hulu e anti altri.

9 Google Maps

Esiste dal 2005 e col tempo ha migliorato la qualità delle funzionalità, aiutando milioni di persone in tutto il mondo a trovare la strada per andare al cinema direttamente sul proprio dispositivo mobile (ma anche su PC), per andare al ristorante o magari per orientarsi un una città o semplicemente tornare a casa.

10 Influencer sui social media

Una delle grandi novità di questi ultimi anni è sicuramente l’arrivo e la diffusione fulminea della figura dell’influencer in rete, soprattutto sui social media. Frutto di quell’influencer marketing che sfrutta la popolarità di queste figure per promuovere prodotti e servizi in ogni settore di mercato: dai prodotti alimentari all’abbigliamento, dal turismo all’acquisto delle automobili, arrivando letteralmente ad orientare le intenzioni di spesa dei consumatori.

11 La tecnologia 4G

Introdotta sul mercato tra la fine degli anni 10 del nuovo millennio e i primi anni 20, oggi la rete 4G è considerata indispensabile per poter accedere ai migliori servizi di rete, sia a livello personale, sia sociale, dal lavoro allo studio, passando per le attività ricreative, grazie alle prestazioni di altissimo livello frutto della velocità di trasferimento dati e di connessione.

12 Airbnb

Grazie alla rete oggi è possibile entrare in comunicazione diretta tra chi ospita e chi viaggia e in pochissimi passaggi organizzare un soggiorno in una città mettendo a disposizione dei turisti la propria casa o alcune stanze per un breve periodo di tempo. Una modalità di viaggio che 20 anni fa non esisteva e che oggi è un vero e proprio business regolato, con tanto di siti web, tariffario e descrizione degli ambienti.

13 Streaming stick

Gli streaming stick sono dei lettori multimediali compatti che permettono di integrare anche le app altrimenti non compatibili e consentono così di avere accesso alle principali piattaforme di streaming. Hanno trasformato l’intrattenimento domestico, perché ad un prezzo economico contenuto hanno consentito di convertire i propri televisori tradizionali in dispositivi connessi in rete per vedere film, serie e spettacoli di ogni tipo (come nel caso di Roku, Fire Tv Stick e il più famoso Chromecast).

14 Dispositivi smart home ad attivazione vocale

Grazie agli assistenti virtuali di cui abbiamo parlato sopra, come Google Home e Amazon Alexa, è possibile solo usando comandi vocali attivare o disattivare una serie di meccanismi domestici, tra cui elettrodomestici, impianti per la riproduzione di brani musicali, impianti di riscaldamento/raffrescamento e di illuminazione, solo per fare qualche esempio.

15 Smartphone

Sicuramente una delle più grandi novità degli ultimi decenni, che ha visto a lungo confrontarsi sul mercato la famiglia iPhone e quella molto più grande degli Android. Un dispositivo che integra in sé il tradizionale telefono con il computer, fondamentale per chi ama scattare foto/video e accedere ai social, connesso sempre alla rete e che ci consente in ogni luogo, anche in movimento, di sfruttare numerosi servizi online.

16 Fibit

Uno dei gadget elettronici indossabili più usati al mondo da chi fa sport, facile da portare come un qualsiasi braccialetto al polso, il fitbit o fitness tracker ci aiuta a controllare diversi indicatori della nostra salute, tra cui frequenza cardiaca, pressione, distanza percorsa, calorie consumate, ritmo del sonno.

17 Scooter elettrici

Gli scooter esistono da decenni. Eredi della mitica Vespa Piaggio in Italia e in altri Paesi del mondo, gli scooter hanno trovato nuova vita con i motori elettrici. Oggi le due ruote vanno a motore elettrico e stanno conquistando progressivamente le strade delle più grandi metropoli del mondo.

18 Spazio di lavoro online e collaborativo

La pandemia da Covid-19 ha radicalmente trasformato il nostro modo di lavorare, studiare e collaborare, condividendo online gran parte delle attività, tra cui video telefonate e video conferenze, grazie alle piattaforme digitali, tra cui Microsoft Teams, Slack e Google Workspace.

19 Wireless router

Uno dei cambiamenti di maggiore impatto nella nostra vita è stato senza dubbio l’avvento di internet senza fili (wireless), con il router che diffondeva la connettività in tutta la casa da un unico punto e a cui potevano accedere più dispositivi (dal Pc al televisore).

20 Proiettori laserjet

Si tratta della vecchia idea del proiettore che consente di vedere qualsiasi tipo di contenuto video su una superficie piatta, che poteva essere anche il semplice muro del salotto di casa, ma con l’aggiunta della tecnologia laser, che ne migliora enormemente l’esperienza stessa, la qualità video e le funzionalità.

21 Bluetooth speaker

Come il video, così anche gli altoparlanti hanno subito una rapida evoluzione negli ultimi 20 anni: oggi sono più leggeri, facili da trasportare, di una qualità audio senza precedenti, con la possibilità di condividere l’esperienza dell’ascolto in ogni ambito e con più persone, i modalità wireless, o anche senza connessione diretta alla rete.

22 Fornelli ad induzione

L’innovazione è entrata anche nelle nostre cucine e oggi, grazie all’induzione elettromagnetica, si può cuocere qualcosa in padella o in pentola senza i classici fornelli a gas o elettrici anche, perché il calore che si genera è indotto da un campo magnetico, che si sprigiona dalle bobine poste sotto la superficie in vetroceramica appena si appoggia una pentola con il fondo ferromagnetico su di essa.

23 Robot aspirapolvere

Una delle tante applicazioni dell’automazione civile è la pulizia della casa tramite dispositivi mobili autonomi, i robot. Grazie ad essi oggi è possibile aspirare la polvere dal pavimento in maniera semplice e automatizzata, senza l’assistenza di una persona, grazie alla sensoristica di cui sono dotati e all’intelligenza artificiale che li guida.

24 Veicoli elettrici

Storicamente parlando, le auto elettriche non sono una novità di questi ultimi anni, ma è certo che il miglioramento delle tecnologie e dei sistemi di stoccaggio dell’energia nelle classiche batterie hanno consentito un vero e proprio salto di qualità, permettendo agli automobilisti di percorrere centinaia di km senza problemi (ammesso e non concesso che ci sia lungo le strade un sufficiente numero di punti di ricarica pubblici).

25 Smart TV

La televisione ha preso il posto del caminetto in casa, quando cala la sera tutta la famiglia si ritrova attorno ad essa. Certo, fino a 20 anni fa certamente era così, oggi le cose sono cambiate anche nel modo in cui si fruisce del televisore e dei suoi canali: in ogni luogo, a qualsiasi ora. I televisori connessi a internet hanno reso il vecchio caro piccolo schermo un modo come un altro per consumare contenuti audiovisivi comodamente dal proprio divano, magari davanti ad un grande schermo, trasformando anche il salotto, che ormai è diventato un vero e proprio hub famigliare per l’intrattenimento di ogni tipo.

26 Hashtag

Chiudiamo questa lunga lista di cose che un tempo non c’erano con la vera superstar dei social: l’hashatag, che tutti conoscono con il simbolo della tastiera #. Grazie a Twitter (oggi X) alla fine degli anni 10 di questo nuovo millennio è passato da essere un semplice simbolo di scrittura a mezzo di comunicazione e condivisione di informazioni e contenuti, per alimentare flussi infiniti di conversazioni, dati e catene di condivisioni. È di fatto un sistema di archiviazione digitale tra i più efficaci, perché facilita la ricerca di notizie e informazioni in rete.