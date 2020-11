Tra i prodotti più interessanti in arrivo anche sul mercato italiano vi segnaliamo un tablet made in China realizzato da un brand ancora poco noto nel Vecchio Continente, ma che sta facendo sempre più parlare di sé per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: stiamo parlando dell’M40 di Teclast.

Mentre attendiamo di capire se il bonus Internet e PC verrà effettivamente reso disponibile dal 9 novembre (o se, invece, verrà sospeso dalla pronuncia del TAR a seguito del ricorso dei rivenditori di elettronica), il nuovo DPCM del Governo e le varie ordinanze locali hanno spinto vaste aree d’Italia ad un lockdown, parziale o totale, a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19.

Non solo: la scuola è nuovamente in modalità DAD (didattica a distanza) e un dispositivo per l’accesso alla rete è ormai essenziale per seguire le lezioni.

Tra i prodotti più interessanti in arrivo anche sul mercato italiano vi segnaliamo un tablet made in China realizzato da un brand ancora poco noto nel Vecchio Continente, ma che sta facendo sempre più parlare di sé per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: stiamo parlando dell’M40 di Teclast.

Teclast M40: display ampio e comodo

Il Teclast M40 è un tablet che monta un pannello Full HD da 10 pollici. È un IPS LCD “Sharp Screen” di ottima qualità, che garantisce ottimi contrasti e un’esperienza coinvolgente. La grandezza dello schermo, inoltre, rende l’uso dello streaming video o di programmi di scrittura/calcolo più agevole rispetto ai modelli da 7-8 pollici. Grazie alla tecnologia OGS i riflessi dovrebbero essere ridotti al minimo.

Connettività al top: Wifi ma anche 4G

A livello di connettività, questo dispositivo offre tutto il necessario: Wifi dual band, LTE, GPS/A-GPS/GALILEO, Bluetooth 5.0 e USB Type C. Secondo le info ufficiali, dovrebbe avere due slot per utilizzare due differenti sim e la compatibilità con il VoLTE: potrete sfruttare, quindi, tutte le tariffe mobile degli operatori italiani senza problemi.

Fotocamere di qualità

Diciamoci la verità: a chi importa avere super sensori su un tablet? Il Teclast 40 non ha certo le lenti dei nuovi iPhone ma può contare comunque su un comparto di tutto rispetto:

dual camera posteriore da 8 Megapixel, con autofocus;

fotocamera frontale da 8 Megapixel.

I due sensori sono più che sufficienti per scannerizzare documenti, fare foto e video ad alta definizione e per effettuare videochat di qualità.

Processore, RAM e memoria di buon livello

La CPU del tablet è composta da un processore octacore Unisoc Tiger T618 e dalla GPU Mali G52 MP2. Le performance di buon livello, quindi, sono assicurate, anche grazie alla generosa RAM da 6 GB.

Per quanto riguarda la memoria, invece, abbiamo uno spazio di ben 128 GB, espandibile attraverso lo slot per microSD (condiviso, come spesso accade, con la sim: bisognerà decidere, quindi, se utilizzare due schede telefoniche oppure sim + scheda di memoria).

Lunga autonomia

Secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice, la batteria da 6000 mAh integrata nel dispositivo permette di arrivare anche ad 8 ore di utilizzo, grazie soprattutto al risparmio energetico del processore.

Altre caratteristiche del tablet

Tra le altre specifiche dell’M40 degne di nota vi segnaliamo:

la presenza dell’ingresso jack per le cuffie;

sistema operativo Android 10, con gesture per la navigazione, night mode e personalizzazioni interessantu sull’interfaccia utente;

speakers stereo per un audio particolarmente immersivo.

Teclast M40: prezzo di lancio particolarmente aggressivo

Ma quanto bisogna spendere per questo concentrato di tecnologia? Il Teclast M40 è già in prevendita su vari canali di e-commerce a poco più di 150 euro, una cifra molto interessante se confrontata con i brand più blasonati. Insomma, se cercate un tablet estremamente completo a meno 200 euro, per svago o per studiare da casa in tempi di lockdown, questo nuovo device del gruppo asiatico è da prendere in seria considerazione.