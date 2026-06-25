Tech, Virkkunen (Ce): ‘innovazioni promettenti restino in Ue, non perdiamo occasione della tecnologia quantistica’

(Adnkronos) – “Dobbiamo assicurarci che in Europa idee e innovazioni promettenti, come la tecnologia quantistica, possano arrivare sui mercati europei e che le nostre aziende siano in grado di espandere le proprie attività in Europa. Troppo spesso, infatti, è successo che le grandi innovazioni che abbiamo realizzato in Europa, abbiano poi visto lo sviluppo del business altrove. Non dovremmo perdere ora l’occasione con la tecnologia quantistica”. Lo ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, partecipando oggi a Milano alla seconda giornata del World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder che ha riunito nel capoluogo lombardo.

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