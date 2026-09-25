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Tech: Siemens inaugura Engage X, il centro di competenza a servizio della transizione energetica

Tech: Siemens inaugura Engage X, il centro di competenza a servizio della transizione energetica

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Tech: Siemens inaugura Engage X, il centro di competenza a servizio della transizione energetica Adnkronos

(Adnkronos) – Siemens inaugura a Milano Engage X, centro dedicato alle sfide dell’elettrificazione e della digitalizzazione delle infrastrutture. Lo spazio integra scenari reali, simulazioni, digital twin e intelligenza artificiale per supportare aziende e partner. Al centro anche la trasformazione delle reti elettriche, l’integrazione delle rinnovabili e la crescita della domanda energetica. Nel corso dell’evento di presentazione, Unareti ed Eni hanno portato la propria esperienza sulle reti e sullo sviluppo dei data center. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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