Tech: Siemens inaugura Engage X, il centro di competenza a servizio della transizione energetica

(Adnkronos) – Siemens inaugura a Milano Engage X, centro dedicato alle sfide dell’elettrificazione e della digitalizzazione delle infrastrutture. Lo spazio integra scenari reali, simulazioni, digital twin e intelligenza artificiale per supportare aziende e partner. Al centro anche la trasformazione delle reti elettriche, l’integrazione delle rinnovabili e la crescita della domanda energetica. Nel corso dell’evento di presentazione, Unareti ed Eni hanno portato la propria esperienza sulle reti e sullo sviluppo dei data center.

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