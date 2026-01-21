STEP FuturAbility District presenta la terza edizione di Tech, si gira! la rassegna di film cult che affronta i temi più attuali legati all’evoluzione tecnologica, dall’intelligenza artificiale alla trasformazione digitale, offrendo uno sguardo e una possibilità di confronto sulle sfide etiche, sociali e culturali che ne derivano. La rassegna prevede una proiezione al mese, dal 29 gennaio fino al 26 novembre, per un totale di nove film. Sotto la direzione scientifica di Massimo Temporelli, fisico, divulgatore e curatore della rassegna, ogni proiezione è seguita da un’avvincente conversazione con ospiti di spicco e da un dibattito aperto con il pubblico.

L’edizione 2026, in continuità con le prime due, si concentra sull’umanità che immagina, progetta e costruisce le tecnologie, cercando di capire quali sogni e quali paure queste stesse proiettino sulla cultura della nostra specie. Quest’anno ampio spazio verrà dato alla robotica, ambito in forte crescita destinato ad avere grandi ripercussioni sociali, tecnologiche ed economiche nei prossimi anni e al tema della longevità, altro trend in forte crescita che vede tecnologia e biologia mescolarsi, cambiando il nostro rapporto con il tempo.

“Anche quest’anno ‘Tech, si gira!’ vuole essere una bussola per orientarsi in un presente che corre veloce,” dichiara Cristina Paciello, Head of STEP. “Il cinema è uno specchio potente dei nostri sogni e delle nostre paure verso la tecnologia. Con i film e gli ospiti scelti, vogliamo offrire al pubblico non solo una visione, ma anche gli strumenti per un dibattito critico e consapevole su temi come la robotica e la longevità, che stanno già plasmando il nostro domani.”

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con NTT DATA, leader mondiale nell’intelligenza artificiale, nei servizi tecnologici e di business digitale, che condivide con STEP la missione di promuovere una cultura dell’innovazione accessibile a tutti.

Il programma completo della terza edizione

29 gennaio: The Social Network (2010) di David Fincher. Un’analisi delle origini di Facebook e del suo impatto sulla società. A seguire dialogo con la content creator e autrice Sofia Viscardi e con Luca Mazzucchelli , tra le voci più autorevoli della psicologia divulgativa, sull’influenza dei social media nelle relazioni e sui nuovi modelli comunicativi.

(2010) di David Fincher. Un’analisi delle origini di Facebook e del suo impatto sulla società. A seguire dialogo con la content creator e autrice e con , tra le voci più autorevoli della psicologia divulgativa, sull’influenza dei social media nelle relazioni e sui nuovi modelli comunicativi. 19 febbraio: Lo and Behold: Reveries of the Connected World (2016) di Werner Herzog. Un’esplorazione delle origini di Internet e dei futuri possibili dell’IA. Intervengono Emiliano Audisio, WIRED Italia, e Maurizio Melis, Radio24, per riflettere sulle sfide culturali, economiche e tecnologiche dell’iperconnessione contemporanea.

(2016) di Werner Herzog. Un’esplorazione delle origini di Internet e dei futuri possibili dell’IA. Intervengono WIRED Italia, e Radio24, per riflettere sulle sfide culturali, economiche e tecnologiche dell’iperconnessione contemporanea. 11 marzo: Snowden (2016) di Oliver Stone. Il dialogo con Giada Messetti , sinologa, e Roberta Cocco , accademica ed esperta di trasformazione digitale, offrirà prospettive geopolitiche e culturali su privacy, controllo dei dati e governance tecnologica.

(2016) di Oliver Stone. Il dialogo con , sinologa, e , accademica ed esperta di trasformazione digitale, offrirà prospettive geopolitiche e culturali su privacy, controllo dei dati e governance tecnologica. 9 aprile: Serata speciale in collaborazione con Reply AI Film Festival . Saranno proiettati sei cortometraggi realizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale (Carousel, Clown, Corrupt Data Clan, Instinct, Love at First Sight, Not Chosen, The Cinema That Never Was, UN Rêve Liquide). Seguirà un confronto con i registi Andrea Lommatzsch e Jacopo Reale e con Filippo Rizzante , CTO di Reply, sui nuovi linguaggi visivi e sul rapporto tra innovazione e creatività.

. Saranno proiettati sei cortometraggi realizzati con il supporto dell’intelligenza artificiale (Carousel, Clown, Corrupt Data Clan, Instinct, Love at First Sight, Not Chosen, The Cinema That Never Was, UN Rêve Liquide). Seguirà un confronto con i registi e e con , CTO di Reply, sui nuovi linguaggi visivi e sul rapporto tra innovazione e creatività. 14 maggio: Robot Selvaggio (2024) di Chris Sanders. Partecipano Federico Cella , giornalista del Corriere della Sera e membro del Comitato Scientifico di STEP, e Alessandra Sciutti , responsabile del gruppo CONTACT – CogNiTive Architecture for Collaborative Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

(2024) di Chris Sanders. Partecipano , giornalista del Corriere della Sera e membro del Comitato Scientifico di STEP, e , responsabile del gruppo CONTACT – CogNiTive Architecture for Collaborative Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia. 4 giugno: Terminator (1984) di James Cameron. Un classico intramontabile per discutere di intelligenza artificiale e scenari futuri. Ospiti della serata Federico Cabitza , accademico e membro del Comitato Scientifico di STEP, ed Emanuele Micheli , Presidente di Scuola di Robotica.

(1984) di James Cameron. Un classico intramontabile per discutere di intelligenza artificiale e scenari futuri. Ospiti della serata , accademico e membro del Comitato Scientifico di STEP, ed , Presidente di Scuola di Robotica. 10 settembre: L’uomo bicentenario (1999) di Chris Columbus. Una riflessione su identità, tecnologia ed estensione della vita. La serata vedrà la partecipazione di Chiara Schettino , Co-Founder e CEO di Rosso, e Alessandro Maiocchi , Innovation Hub Director del Gruppo Bracco, per approfondire il ruolo di innovazione e medicina nel ridefinire i concetti di cura e longevità.

(1999) di Chris Columbus. Una riflessione su identità, tecnologia ed estensione della vita. La serata vedrà la partecipazione di , Co-Founder e CEO di Rosso, e , Innovation Hub Director del Gruppo Bracco, per approfondire il ruolo di innovazione e medicina nel ridefinire i concetti di cura e longevità. 15 ottobre: Wall·E (2008) di Andrew Stanton. Ospiti d’eccezione Ludovico Diaz , CEO di NTT DATA Italia, Partner di STEP e della Rassegna, e Luca Foresti , CEO e Founder di FirstPrinciples.it per un dialogo su innovazione, sostenibilità e impatto sociale delle tecnologie emergenti.

(2008) di Andrew Stanton. Ospiti d’eccezione , CEO di NTT DATA Italia, Partner di STEP e della Rassegna, e , CEO e Founder di FirstPrinciples.it per un dialogo su innovazione, sostenibilità e impatto sociale delle tecnologie emergenti. 26 novembre: Ghost in the Shell (1995) di Mamoru Oshii. La rassegna si conclude con un capolavoro dell’animazione giapponese. L’intervento di Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, offrirà uno sguardo specialistico sul rapporto tra scienza e fantascienza.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito, previa iscrizione. Per consultare il programma dettagliato e registrarsi, è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.steptothefuture.it/it/techsigira

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz