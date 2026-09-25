Tech: Rastelli (Siemens Italia), ‘grandi investimenti in Italia per elettrificazione e energia da rinnovabili’

(Adnkronos) – “Engage X è il centro di competenza esperienziale a supporto della transizione energetica per le aziende e per il Paese. Gli investimenti che stiamo facendo in Italia sono enormi, sia nell’ambito dell’elettrificazione della domanda sia in ambito di produzione di energia da fonti rinnovabili. Strumenti, piattaforme e spazi come Engage X permettono di rendere realmente più efficienti gli investimenti per la competitività del nostro Paese”. Sono le parole di Marco Rastelli, Head of Electrification & Automation di Siemens Italia, in occasione dell’incontro con la stampa di inaugurazione di Engage X, la nuova sala esperienziale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni Siemens per l’elettrificazione, organizzato presso Casa Siemens a Milano.

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