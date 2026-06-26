Tech, Raffiotta (Milano-Bicocca): “Over regulation freno all’innovazione”

(Adnkronos) – “Il rapporto presentato dal professor Mario Draghi sulla competitività dell’Unione europea ha messo in evidenza come la over regulation oggi rappresenti un freno all’innovazione”. Così Edoardo Raffiotta, professore di Diritto e Intelligenza artificiale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, ospite della terza giornata della World Tech Conference 2026 organizzata a Milano.
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