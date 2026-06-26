»
»
Tech, Petecchi (Pirelli): “IA rivoluzione che cambierà aziende”

Tech, Petecchi (Pirelli): “IA rivoluzione che cambierà aziende”

di |
Tech, Petecchi (Pirelli): “IA rivoluzione che cambierà aziende” Adnkronos

(Adnkronos) – “Stiamo vivendo un momento di svolta, una vera e propria rivoluzione industriale che racconteremo ai nostri nipoti, perché l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e trasformerà profondamente anche le aziende”. Lo ha detto Daniele Petecchi, global had of Data, AI and R&D di Pirelli, intervenendo alla terza edizione dei Siemens Tech Talks a Milano dal titolo ‘Where Real meets Digital’. 

“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – offre grandi opportunità di esplorare nuovi ambiti. Grazie alla virtualizzazione è possibile sperimentare situazioni che nel solo mondo fisico sarebbero molto più difficili da affrontare, come la realizzazione di prototipi con caratteristiche estreme o lo sviluppo di prodotti altamente innovativi”. Secondo il manager di Pirelli, la possibilità di testare nuove soluzioni in ambiente virtuale consente alle imprese di ampliare i confini della progettazione e dell’innovazione, accelerando lo sviluppo di idee che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate troppo complesse o rischiose da realizzare. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche