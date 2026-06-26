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Tech, Oriani (Luiss): “Grandi investimenti verso aziende leader in Ai, bolla speculativa?”

Tech, Oriani (Luiss): “Grandi investimenti verso aziende leader in Ai, bolla speculativa?”

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Tech, Oriani (Luiss): “Grandi investimenti verso aziende leader in Ai, bolla speculativa?” Adnkronos

(Adnkronos) – “I mercati finanziari in questo momento mostrano un grande flusso di investimento verso le aziende leader nei modelli di Ai. Il vero dubbio è se i prezzi a cui avvengono i round e le attuali quotazioni sono sufficientemente allineati al reale valore di queste aziende o se siamo di fronte a una bolla speculativa”. Così Raffaele Oriani, preside della Luiss Business School, in occasione della terza giornata della World Tech Conference 2026. Un appuntamento internazionale, organizzato da Micromegas Comunicazione a Milano 

economia

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Redazione Key4biz

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