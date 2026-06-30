Tech, Meini (PwC Italy): “Rischio di concentrazione sul mercato del venture capital molto elevato”

(Adnkronos) – Quando si parla di investimenti nel settore tecnologico “i numeri sono impressionanti. Circa 300 miliardi di investimenti sono stati fatti soltanto nel primo trimestre rispetto allo scorso anno in cui lo stesso ammontare è stato deployato sui 12 mesi. C’è una concentrazione e un’accelerazione molto importante. E di questi 300 miliardi l’86% circa è andato su tutto quanto il mondo degli investimenti di intelligenza artificiale. C’è un rischio di concentrazione sul mercato del venture capital molto elevato”. Lo ha detto Daniele Meini, Partner Digital Innovation PwC Italia, partecipando a Milano alla World Tech Conference 2026, il forum globali sui temi dell’innovazione digitale.

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