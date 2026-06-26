»
»
Tech, Martinelli (D-Wave Quantum): ‘noi pionieri del quantum computing’

Tech, Martinelli (D-Wave Quantum): ‘noi pionieri del quantum computing’

di |
Tech, Martinelli (D-Wave Quantum): ‘noi pionieri del quantum computing’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Siamo dei pionieri: essendo nel settore da 25 anni abbiamo una lunga storia, a partire dalla creazione del prodotto del quantum computer fino all’applicazione. Tutta la mia organizzazione mondiale è dedicata a questo, ossia a lavorare con clienti che hanno dei problemi reali che non possono essere risolti con le tecnologie classiche”. Lo ha detto Lorenzo Martinelli, Chief Revenue Officer D-Wave Quantum, intervenendo, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all’innovazione tecnologica. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche