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Tech: Gerli (Unareti), ‘collaboriamo con Siemens per digitalizzare i processi che governano le infrastrutture energetiche’

Tech: Gerli (Unareti), ‘collaboriamo con Siemens per digitalizzare i processi che governano le infrastrutture energetiche’

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Tech: Gerli (Unareti), ‘collaboriamo con Siemens per digitalizzare i processi che governano le infrastrutture energetiche’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Vista la velocità in cui ci troviamo ad affrontare il fenomeno dell’elettrificazione dei consumi, è forte l’esigenza di avere un’organizzazione e degli strumenti adeguati affinché si possano definire degli scenari e anticipare gli investimenti necessari ad avere l’infrastruttura pronta a recepire tutto questo sviluppo. Da qui la necessità della digitalizzazione, non solo della nostra infrastruttura, ma dei processi che la governano. Per farlo lavoriamo insieme a partner come Siemens”. Così Francesco Gerli, Amministratore Delegato di Unareti e Head of Smart Infrastructure di A2A, intervenendo all’inaugurazione di Engage X, la nuova sala esperienziale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni Siemens per l’elettrificazione, organizzato presso Casa Siemens a Milano. 

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Redazione Key4biz

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