Tech e disordine, 4 Italiani su 10 conservano cavi e caricabatterie vecchi

(Adnkronos) – Caricabatterie fuori uso, cavi senza più un dispositivo di riferimento, accessori accumulati nel tempo: la tecnologia, ormai parte integrante della quotidianità domestica, si riflette anche nel modo in cui gli italiani gestiscono lo spazio in casa. È quanto emerge dalla nuova ricerca Store & Organise di Ikea, dedicata al rapporto tra gli italiani e l’organizzazione degli ambienti domestici.

Secondo i dati raccolti, il 40% degli intervistati conserva ancora cavi di dispositivi che non utilizza più, mentre il 59%, quasi sei italiani su dieci, dispone di uno spazio della casa dedicato agli oggetti in attesa di una collocazione definitiva. Un dato che, secondo Ikea, non racconta soltanto un problema di ordine, ma un cambiamento più ampio nel modo in cui la tecnologia si intreccia con la vita quotidiana e con la gestione degli spazi domestici.

La ricerca mette in evidenza come il desiderio di ordine sia diffuso ma non sempre realizzato: l’87% degli italiani individua almeno una zona della propria abitazione che vorrebbe organizzare meglio, e il 39% dichiara che, disponendo di più spazio, lo utilizzerebbe per rendere la casa più libera e vivibile. Al tempo stesso, però, la ricerca della perfezione non sembra essere una priorità: il 55% degli intervistati afferma di preferire una casa autentica e vissuta a una perfettamente in ordine.

A incidere sulla difficoltà di liberarsi degli oggetti, tecnologici e non, è anche una componente emotiva. L’88% degli italiani dichiara infatti di conservare oggetti per il loro valore affettivo, un dato che conferma quanto il rapporto con gli spazi domestici sia diventato sempre più personale e meno legato alla sola funzionalità.

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