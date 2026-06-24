Tech, Darden (Cherokee): “Data center indispensabili e strategici”

(Adnkronos) – “C’è una controversia associata ai data center e a dove debbano essere costruiti. È bene ricordare però che affinché i diversi Paesi possano avere voce in capitolo sulla gestione dei data center e sul modo in cui operano le compagnie tecnologiche, è importante averli all’interno del territorio, piuttosto che da qualche altra parte. Per il mondo è più vantaggioso averli in Europa o in America, dove c’è una governance responsabile, così da poter avere un po’ di influenza su come opera l’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Thomas Darden, Ceo Cherokee, North Carolina, partecipando alla World Tech Conference 2026, il forum globale che ha riunito a Milano esperti, istituzioni e stakeholder di settore in un confronto sulla rivoluzione tecnologica che sta velocemente cambiando il mondo.

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