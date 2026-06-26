»
»
Tech, Damour (Ihes): “Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri”

Tech, Damour (Ihes): “Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri”

di |
Tech, Damour (Ihes): “Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il computer quantistico potrebbe rivelarsi decisivo proprio per risolvere problemi complessi che collegano la meccanica quantistica e la gravità, aiutandoci a comprendere quali siano gli stati quantistici microscopici all’interno di un buco nero. Su questa importante questione scientifica, l’informatica quantistica potrebbe compiere enormi progressi”. È il commento di Thibault Damour, Professore di Fisica Teorica Institut des Hautes Études Scientifiques (Ihes), intervenuto alla World Tech Conference 2026 a Milano. Un Forum che ha riunito esperti e stakeholder di settore in un confronto sulle sfide e le opportunità della tecnologia di ultima generazione. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche