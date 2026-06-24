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Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione istituzionale’

Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione istituzionale’

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Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione istituzionale’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Le aziende si stanno chiedendo in che modo poter avere dei cloud sovrani, come si fa a misurare un cloud sovrano e quali sono i vantaggi di avere un cloud sovrano. Non esiste una risposta chiusa a questa domanda. Il modo per portare la sovranità ai tavoli giusti, quelli dove le aziende cominciano ad abbracciare in modo importante e sostanziale questo tipo di approccio, è solo con la collaborazione delle istituzioni”. Lo ha detto Davide Capozzi, Direttore Innovazione e Architettura delle Soluzioni Wiit, alla World Tech Conference 2026 a Milano. Il forum ha riunito nel capoluogo lombardo i principali attori della rivoluzione tecnologica attualmente in corso a livello globale per costruire una piattaforma permanente di incontro e collaborazione multi-stakeholder (Ricerca, Istituzioni, Industria) sui temi del Quantum e delle Tecnologie Esponenziali. 

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Redazione Key4biz

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