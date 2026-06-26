»
»
Tech, Anastasi (Formez): “Nell’Ai bisogna puntare di più sul coraggio”

Tech, Anastasi (Formez): “Nell’Ai bisogna puntare di più sul coraggio”

di |
Tech, Anastasi (Formez): “Nell’Ai bisogna puntare di più sul coraggio” Adnkronos

(Adnkronos) – “Nel mio intervento ho invitato a puntare molto di più sul coraggio in tema intelligenza artificiale. Perché l’economia ci dice che i posti di lavoro e lo sviluppo arrivano a chi arriva prima e perché sperimentare non deve essere un fattore di paura, ma come qualcosa che porta a un miglioramento”. Lo ha detto Giovanni Anastasi, presidente di Formez, durante la terza giornata della World Tech Conference 2026. L’appuntamento di rilevanza internazionale è organizzato da Micromegas Comunicazione a Milano 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche