Tech, Ai: Manganelli (Unisi), ‘passare dalla semplice correzione del mercato alla costruzione di capacità, resilienza e autonomia’

(Adnkronos) – “Un aspetto che mi piace sottolineare è che il Digital Markets Act, che è l’atto tipico di regolazione ex ante del digitale, ha come obiettivo la contendibilità del mercato, non la promozione della concorrenza come avviene invece nelle telecomunicazioni. Cerca cioè di creare i presupposti, che sono la condizione necessaria per avere poi uno sviluppo di industrie alternative, della concorrenza e dell’industria europea. Il passo non è breve né semplice: si tratta di passare dalla semplice correzione del mercato alla costruzione di capacità, resilienza e autonomia. Qui lo Stato, oltre al suo ruolo di regolatore e alla definizione di una politica industriale, può agire anche con un intervento diretto, soprattutto dal lato della domanda pubblica. Credo che questa sia una delle leve più importanti per la definizione della politica industriale nel digitale e per il raggiungimento dell’autonomia strategica”. Lo ha detto Antonio Manganelli, università di Siena, Centre on regulation in Europe, partecipando all’evento ‘Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea’, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia, presso Palazzo dell’Informazione a Roma.

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