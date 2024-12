Teamviewer acquisisce la londinese 1E per 720 milioni di dollari

Teamviewer fa spesa e acquisisce la londinese 1E

Chiunque abbia a che fare con un computer, soprattutto per attività lavorative, in particolare con il telelavoro, avrò avuto modo almeno una volta nella propria vita di attivare TeamViewer, software per l’accesso e il controllo remoto del computer, che consente la manutenzione del computer e altri dispositivi.

La società omonima con sede in Germania ha annunciato l’acquisizione della londinese 1E per 720 milioni di dollari.

Come anticipato da una nota della Reuters, la transazione sarà seguita dalla Carlyle Europe Technology Partners e dovrebbe concludersi all’inizio del 2025.

La società britannica 1E sviluppa prodotti che rilevano problemi informatici e tra i suoi clienti elencati sul sito web figurano Adidas e AT&T.

Soluzioni efficaci per la gestione degli endpoint

In poche parole, la 1E gestisce endpoint. Gli endpoint sono spesso vulnerabili a minacce come malware, ransomware e attacchi informatici. Una gestione efficace aiuta a ridurre il rischio di violazioni dei dati e garantisce che i dispositivi siano protetti con aggiornamenti e politiche di sicurezza adeguate.

Quest’attività è relativa all’amministrazione, al monitoraggio e alla protezione di tutti i dispositivi elettronici che accedono alla rete aziendale, come computer, smartphone, tablet, server, stampanti e dispositivi IoT (Internet of Things). Gli endpoint sono i punti di ingresso per i dati e le comunicazioni, rendendo la loro gestione cruciale per la sicurezza e l’efficienza operativa di un’azienda.

Con l’aumento dei dispositivi connessi, la gestione degli endpoint è diventata una parte fondamentale delle strategie IT aziendali. Il mercato delle soluzioni di gestione degli endpoint sta crescendo rapidamente, con la domanda che aumenta sia per la protezione dei dispositivi fisici che per l’integrazione con le soluzioni cloud e IoT.

Secondo stime diffuse da The Insight Partners, questo mercato potrebbe passare dagli attuali 10 miliardi di dollari ai quasi 85 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso medio annuo di crescita pari al +32% per il periodo di tempo considerato (Cagr 2023-2031).

